Sony gaat streamen van games aanbieden via PlayStation Plus

Voor de mensen die nog rouwen om Stadia is er een zilveren randje aan de duistere hemel. Sony gaat na het afsluiten van dat avontuur weer de cloud in! Eind deze maand hoopt Sony het streamen van PS5 games via Playstation Plus aan te kunnen bieden. Naar verluidt komt niet de volledige game catalogus beschikbaar. We zullen het moeten doen met een beperkt aanbod, maar dat is wel inclusief game trials en aankopen vanuit de PS Store.

Exclusief voor PlayStation Plus Premium leden

Sony mikt in Europa op de release datum 23 oktober 2023. Game streaming wordt dan beschikbaar voor PlayStation Plus Premium leden. Sony ligt vooralsnog maar een tipje van de sluier op wat betreft de games die ‘ondersteund’ worden, maar zegt dat het er in totaal honderden zullen zijn.

Bij release zullen in ieder geval de volgende PlayStation 5 hits uit de Game Catalog beschikbaar zijn: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West (van de Nederlandse studio Guerilla Games), Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 en Saints Row IV. Daarnaast krijgen Premium leden toegang tot demo’s van Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt en The Calisto Protocol.

Tot slot zijn een aantal ‘digital titles’ die Plus Premium leden al hebben, speelbaar zijn, zoals: Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys en het immens populaire Fortnite. Al deze games blijven natuurlijk ook gewoon beschikbaar als digitale download.

Zelfs streamen in 4K mogelijk

In tegenstelling tot Stadia, is het streamen vanaf je PlayStation Plus Premium abonnement alleen mogelijk op de PS5. Wellicht dat daar in de toekomst nog ondersteuning voor de Playstation Portal aan toe wordt gevoegd.

Voor mensen met 4K monitors: ja 4K streamen wordt ondersteund. Daarnaast zijn de gebruikelijke resoluties beschikbaar: 1440p, 1080p en 720p met 60 FPS en SDR of HDR output. Geluid komt met ondersteuning voor alle gebruikelijke PS5 opties: 5.1 en 7.1 surroundsound en Tempest 3D Audiotech.

Tot slot is het mogelijk om met een druk op de knop screenshots en video van maximaal 3 minuten lang op te nemen van de streams. Sony geeft aan dat het introduceren van game streaming nogal een klus is en wil het proces gefaseerd uitvoeren. Dat betekent hopelijk dat de Japanners, die een weekje eerder toegang krijgen, de meeste bugs en fouten er voor ons uit weten te halen.