Sony onthult logo PlayStation 5

Een eerste kennismaking. Het begint met het logo.





Eind dit jaar trekt Sony het doek van de gloednieuwe PlayStation 5. Dat is nog 11 tot 12 maanden van ons verwijderd. Voor nu moeten we het doen met kleine stukjes informaties en onthullingen.

Op CES in Las Vegas heeft Sony het heel kort even gehad over de PlayStation 5. Sony koos dit podium uit om het logo van de PS5 te onthullen. Het klinkt misschien spannender dan het is, want Sony heeft niet besloten om af te wijken van de huidige designtaal van PlayStation.

Dit betekent dat het logo grotendeels gelijk is gebleven aan het logo van de PlayStation 4. Enkel is de vier vervangen voor een vijf. Een minimale verandering, maar of dat erg is? Het is een feit dat een nieuwe generatie console een hoop nieuwe dingen met zich meebrengt, maar wat Sony betreft hoeft het logo daar niet op in te spelen.

Bescheiden, ingetogen en zonder poeha. Zo kun je het misschien wel omschrijven. En wat was er immers mis met het oude logo?