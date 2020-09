Sony hangt rookgordijn over PlayStation 5 - Apparata

Gooit concurrent Xbox de plannen voor de lancering van PlayStation 5 in de war?

Het is voor liefhebbers van de PlayStation 5 vandaag een spannende dag. Volgens eerdere berichten zou er namelijk vandaag een event plaatsvinden waarbij de prijs en beschikbaarheid bekend worden gemaakt. Nu lijkt Sony echter terug te krabbelen, terwijl andere signalen er juist op wijzen dat er wel een aankondiging komt. Wij zetten de ontwikkelingen op een rij.

Maakt Sony vandaag prijs en beschikbaarheid van PlayStation 5 bekend?

Vorige week konden we de sterke geruchten delen dat Sony vandaag de prijs en beschikbaarheid van PlayStation 5 bekend zou maken tijdens een event. Eerder deze week herhaalde men die geruchten op Reddit. Deze leken betrouwbaar omdat men ook een line-up deelde. Inmiddels heeft Sony gereageerd en die reactie leidt tot teleurstelling.

Sony bevestigt event(s) maar ontkent PlayStation 5 nieuws

In een verklaring heeft Sony aangegeven dat er deze week inderdaad meerdere events en gameplay beelden vrijgegeven worden. Deze houden volgens hen echter alleen verband met PlayStation VR. Sony voegt daar expliciet aan toe dat er geen nieuws over PS5 verwacht hoeft te worden. Ook heeft Sony niet aangegeven wanneer er wel een update over prijs en/of beschikbaarheid komt en dat is opmerkelijk.

Is Sony geschrokken van Xbox Series X?

Het gerucht dat wij vorige week deelden komt namelijk van een zeer betrouwbare insider. Toen hij zijn informatie deelde gaf dat veel reacties op social media en in de (online) pers. Toch voelde Sony zich daardoor toen niet geroepen om te reageren. Ook het lek op Reddit is net te gedetailleerd om volledig uit de lucht gevallen te zijn.

Bovendien deelde een Engelse retailer vandaag het bericht dat de presale van start ging. Het bericht werd overigens bijzonder snel verwijderd, maar men wist er toch een screenshot van te maken. Bovendien had vandaag (de 25ste verjaardag van PlayStation) natuurlijk een mooi moment geweest om een stuk geschiedenis aan die historie toe te voegen.

Aangezien Xbox Series S gisteren volkomen onverwacht bevestigd werd door Xbox lijkt het erop dat Sony verrast is en terug gaat naar de tekentafel. Uiteraard lees je het direct hier, op Apparata.nl, als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Bron: Techradar