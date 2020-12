Sony tovert hun briljante games om tot 10 films en TV-series - Apparata

Sony laat officieel weten dat ze aan maar liefst 10 verschillende films en tv-series over hun exclusieve games werken!

Sony gaat momenteel keihard met de PlayStation 5, maar ooit stond het Japanse gamebedrijf vooral bekend om hun exclusieve spellen. Dat weten ze ongetwijfeld zelf ook wel; Ze bezitten immers franchises als God of War, The Last of Us, Uncharted, Street Fighter, Yakuza, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, Ghost of Tsushima en nog veel meer. Om het onderste uit de kan te halen werkt het bedrijf daarnaast aan 10 films en TV-series over hun exclusieve games. Dit is wat we al weten.

Sony maakt 10 films en TV-series over games

Sony Pictures topman Tony Vinciquerra onthult in een interview met CNBC (via MediaPost) spannend nieuws. Sony werkt aan maar liefst 3 films en 7 TV-series gebaseerd op hun iconische games.

Momenteel zijn er twee projecten al volop in de spotlight. De Uncharted-games zijn al praktisch interactieve films en er komt dan ook een echte Uncharted-film aan. Tom Holland, die we kennen als Spider-Man in Marvel’s meest recente films, zal de hoofdrol van Nathan Drake op zich nemen.

Daarnaast weten we dat Sony een Metal Gear Solid film in de planning heeft. De geweldige Oscar Isaac (Poe Dameron in de recente Star Wars trilogie) zal het iconische personage vertolken.

Dan is er nog een serie in de maak over het emotionele The Last of Us. Daarover weten we alleen dat het brein achter HBO’s geniale Chernobyl de show zal maken.

Als we dan even een snelle rekensom uitvoeren, zijn er nog ten minste 6 TV-series in de maak bij Sony, terwijl er nog maar één van de films over blijft waar we onze fantasie op los kunnen laten.

Ik weet het in elk geval wel; ik zou graag een God of War-film zien waar een gespierde Kratos het opneemt tegen badass CGI monsters en goden. Of wat dacht je van een historisch accurate samurai-show over Ghost of Tsushima?! Hoe dan ook, Sony heeft genoeg lekkers om uit te kiezen.