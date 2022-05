Sony WH-1000XM5 koptelefoon: evolutie of revolutie?

Sony introduceert met de Sony WH-1000XM5 zijn nieuwste premium draadloze koptelefoon. Een evolutie of een revolutie?

Twee jaar na de lancering van de Sony WH-1000XM4 komt het merk nu met de opvolger van die draadloze premium koptelefoon. En die heeft grote schoenen om te vullen, want zijn voorganger bleek een ware alleskunner. Eerdere generaties uit de WH-1000X serie scoorden in alle lijstjes al kneiterhoog, dus ze hebben een reputatie hoog te houden.

Noise cancellation

Het eerste waar Sony zelf meteen over begint is de verbeterde noise cancellation. Of zoals ze zelf zeggen, de beste noise cancellation is nu nog beter geworden. Om dat te voor elkaar te krijgen is de koptelefoon voorzien van twee processors, één meer dan zijn voorganger, die maar liefst acht microfoons aansturen om de ruis drastisch te verminderen, vooral in het midden-hoge frequentiebereik. Daarnaast heeft de WH-1000XM5 een Auto NC Optimizer die helemaal automatisch ruisonderdrukking optimaliseert afhankelijk van de omgeving. Sony claimt dat het niet uit maakt of je nou in een druk café probeert je werk te doen of dat je gewoon wilt ontspannen tijdens een hectische vlucht of iets dergelijks, de wereld om je heen zou je volledig uit moeten kunnen schakelen.

Geluidskwaliteit

Wat je dan wel hoort moet dan wel heel strak geluid zijn natuurlijk. Dat vinden de Japanners ook, dus hebben ze gebruik gemaakt van koolstofvezel om de gevoeligheid voor hoge frequenties te verbeteren en, dat zijn de details, met loodvrij goud de hele boel aan elkaar gesoldeerd. Top of the bill.

En dat mag ook wel, want de nieuwe koptelefoon kost 420 euro. Maar dan krijg je wel een door ontwikkeling van de koptelefoon die significant verbeteringen heeft ten opzichte van zijn voorganger.

Toegift

Sony is met deze nieuwe koptelefoon een partnership aangegaan met superster Khalid, kijk hieronder wat hij van de nieuwe Sony WH-1000Xm5 vindt.