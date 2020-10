Soul slaat de bios over en komt direct naar Disney+ - Apparata

In eerste instantie zou Soul te zien moeten zijn in de bioscoop, maar nu is gekozen voor een directe release op Disney+.

Het coronavirus is nog wel even onder ons. Daardoor is er ook nog veel onduidelijkheid voor filmmaatschappijen die een release op de kast hebben staan. Diverse grote titels als James Bond, Wonder Woman 1984 en een nieuwe Fast & Furious zijn al meerdere malen uitgesteld. De makers willen dat mensen de film in de bioscoop zien. Een directe release op een streamingdienst is vooralsnog ondenkbaar.

Disney is daar wat flexibeler in. Ze hebben immers een eigen streamingdienst en kunnen daardoor snel schakelen. Bovendien hebben ze met Disney+ een platform om direct hun doelgroep aan te spreken. Het bedrijf heeft besloten dat de nieuwe film Soul direct naar Disney+ gaat. Daarmee slaat de film een bioscooprelease over.

In tegenstelling tot Mulan hoef je niet extra te betalen om Soul te zien op Disney+. De film verschijnt op eerste kerstdag, dat is op 25 december. De uitgekozen datum is natuurlijk geen toeval. Disney hoopt dat de abonnees met Soul toch nog een gezellige kerst kunnen beleven. Het is dan ook en Pixar familiefilm. Als je Mulan nog niet hebt gezien is dat wellicht ook meteen een buitenkansje. Mulan is vanaf 4 december gratis te zien als je een abonnement hebt op Disney+.