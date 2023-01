Sparta d-Rule Energy 2023: wat zijn de plus- en minpunten?

Elk jaar organiseert de RAI-Vereniging jaarlijkse verkiezingen om de fabrikanten van fietsen nóg meer te stimuleren mooiere fietsen te fabriceren. De onafhankelijke jury beoordeelt de ingestuurde fietsen in de praktijk. De ervaringsdeskundigen en experts bestaan uit onder andere de ANWB, Bovag, Fiets Magazine en Bike Europe. Er wordt tijdens de verkiezing gelet op punten als vormgeving en styling, rijgedrag en comfort, materialen, prijs-kwaliteitverhouding en de uitrusting van de standaarduitvoering.

Op 10 maart 2022 is de Sparta d-Rule Energy uitgeroepen tot ‘E-bike van het jaar 2022’ in de categorie urban e-bikes. Het bekende fietsenmerk wist voor de 3e keer uitgeroepen als ‘E-bike van het jaar’. Lees in deze blog meer over het merk Sparta en de plus- en minpunten van de Sparta d-Rule Energy 2023.

Meer over het fietsenmerk Sparta

In 1917 werd het Nederlandse fietsenmerk Sparta opgericht door de heer Schakel, Verbeek en Krijgsman. In 1920 wist Sparta een eerste eigen fiets op de markt te brengen. In de jaren daarop is aan de productie ook de bakfiets toegevoegd. Al in 1988 wist Sparta een in serie geproduceerde elektrische fiets te komen, genoemd de spartamet. Hiermee was het de eerste en enige merk die elektrische fietsen ontwikkelde.

Inmiddels is Sparta samen met Gazelle één van de best verkochte elektrische fietsenmerken van Nederland. De e-bikes van het oer-Hollandse merk Sparta kenmerkt zich door het moderne design en de hoge mate van het zitcomfort. De e-bikes van Sparta zijn bekroond als beste getest in de AD-fietstest.

Belangrijkste specificaties van de Sparta d-Rule Energy 2023

Wanneer je op zoek bent naar een stoere en robuuste e-bike voor recreatief gebruik, dan is de Sparta d-Rule Energy 2023 een uitstekende keuze. Je kunt deze elektrische tweewieler van Sparta aanschaffen voor een bedrag van 3.419 euro, in de kleuren geel mat en olijfgrijs.

De Sparta Rule weet een goede combinatie te maken van verschillende eigenschappen. De belangrijkste eigenschappen hebben wij hieronder op een rij gezet:

Capaciteit van de accu 400 Wh Actieradius 40 tot 90 kilometer Aantal versnellingen 5 Locatie motor Middenmotor Merk motor Bosch Performance Upgrade accu mogelijk Ja Type remmen Hydraulische schijfremmen Aantal standen trapondersteuning 3

Pluspunten Sparta d-Rule Energy 2023

Wat maakt de Sparta d-Rule Energy 2023 zo’n goede elektrische fiets?

Altijd windje mee

Met de middenmotor van het merk Bosch Performance leg je zelfs in tegenwind heuvelachtige terreinen af. Het voelt altijd alsof je een windje mee hebt. Dankzij de eenvoudig te bedienen display van Bosch Purion kun je alle informatie over je afgelegde route inzien.

Perfecte remmen bij alle weersomstandigheden

Moet je onverwacht remmen? Dankzij de hydraulische schijfremmen sta je veilig en snel stil. Erna weer snel optrekken? Je zit binnen enkele seconden weer in je fijne fietsritme dankzij de 5-Speed versnellingen van het merk Shimano Nexus. Dankzij de hydraulische schijfremmen heb je daarnaast weinig (kosten aan) onderhoud.

Upgraden accu mogelijk

De standaarduitvoering van deze e-bike van Sparta beschikt over een accu capaciteit van 400 Wh. Hiermee haal je een actieradius van tussen de 40 en 90 kilometer. De exacte actieradius hangt af van de weersomstandigheden en de hoeveelheid trapondersteuning die je wilt ontvangen.

Wil je de accu van deze elektrische fiets vergroten? Het is mogelijk om de accu te upgraden naar een actieradius van tussen de 50 en 111 kilometer en 70 en 140 kilometer.

Minpunten van de Sparta d-Rule Energy 2023

Uit gebruikerservaring dat het zadel van deze Sparta e-bike wat hard kan aanvoelen. Dit kan ervoor zorgen dat je in het begin wat last ervaart van zadelpijn. Deze pijn ontstaat door de wrijving tussen huid en het zadel. Voorkom zadelpijn door te zorgen voor de juiste afstelling van onderdelen en door het dragen van de juiste fietsbroek.

Alle plus- en minpunten op een rij

Bij deze moderne fiets van het Nederlandse merk Sparta komen alle eigenschappen samen. Zo heb je minder (kosten aan) onderhoud en is het mogelijk de accu te upgraden voor een grotere actieradius. Voor het overzicht hebben wij alle plussen en minnen van de Sparta d-Rule Energy 2023 op een rij voor je gezet:

+ Bekroonde e-bike van het jaar 2022 in de categorie urban e-bikes

+ Met gemak vooruitkomen bij tegenwind of heuvelachtige gebieden

+ Altijd het ‘wind-mee gevoel’ dankzij de Bosch middenmotor

+ Eenvoudig te bedienen display

+ Snel en veilig remmen

+ Remmen vragen om weinig onderhoud

+ Accu upgrade mogelijk



– Zadel kan in het begin na aanschaf hard aanvoelen

Ben je benieuwd naar deze elektrische fiets? Bij Fietsvoordeelshop.nl is het mogelijk een proefrit te maken en zelf deze e-bike te ervaren.