Speculatie: gaat Disney Plus ermee stoppen?

Toen Disney en Apple bekend maakten dat zij met eigen streamingkanalen de Nederlandse markt wilden veroveren leek een streaming-oorlog aanstaande. Nu de streamingdiensten een paar maanden draaien lijkt er van een oorlog geen sprake. Apple is nagenoeg geheel uit het zicht verdwenen en ook Disney Plus lijkt in de praktijk niet zo’n bedreiging als gedacht. Sterker nog, er zijn diverse signalen dat men wel eens zou kunnen stoppen.

Bestuurswisseling zorgt voor onrust

De focus op streaming was vooral een project van de CEO Bob Iger en zijn directeur ‘direct to consumer’ Kevin Mayer. Mayer was daarmee beoogd opvolger van Iger als CEO als hij zou vertrekken. Redelijk onverwacht kondigde Iger zijn vertrek per 2021 dit weekend aan. Nog onverwachter was dat niet Mayer, maar Bob Chapek (nu verantwoordelijk voor de parken) als volgende CEO is benoemd. Vaak leidt dat ertoe dat de gepasseerde kroonprinsen vertrekken. Analisten vrezen dan ook dat Mayer, met zijn streaming-kennis, binnenkort de organisatie verlaat. Daarmee is het streamingproject ineens verstoken van veel kennis en de twee grootste supporters.

Productieproblemen

Ook blijkt dat Disney Plus productieproblemen heeft. Qua eigen producties is Disney vooral afhankelijk van Marvel, Pixar en Star Wars. Zowel bij een grote komende Star Wars serie als bij een komende serie rondom Marvel-superheld Hawkeye zijn er grote productieproblemen. Scripts moeten (deels) worden herschreven en opnames zijn vertraagd. Naast deze drie peilers heeft Disney maar 3 eigen producties voor haar streamingservice op de planning staan. Dit lijkt een wankele basis.

Imagoproblemen

Alsof dat nog niet genoeg is kampt Disney Plus ook met imagoproblemen. Deze vinden hun oorzaak in de Amerikaanse kijkwijzer. Het label ‘PG’ is daarbij belangrijk omdat een zender daarmee haar content zonder beperkingen aan kinderen mag laten zien. Keerzijde van deze medaiile is dat men restricties in de programmering moet doorvoeren. Zo zijn er logischerwijze beperkingen aan geweld, sexualiteit, gebruik van alcohol en andere zaken die niet geschikt zijn voor kinderen.

Nu Disney Plus de streaming voor de hele familie aantrekkelijk wil en moet maken om het abonnement te kunnen verkopen loopt men tegen een probleem aan. Kort gezegd is de content binnen het PG-label te zachtaardig om volwassenen echt te boeien. Hiertoe heeft Disney Plus al diverse producties overgezet naar de streamingdienst Hulu, die overigens ook voor het merendeel in handen is van het Disney-concern. Hulu is op dit moment nog niet in Nederland te bekijken (zonder VPN), maar lijkt in 2021 wellicht wel verkrijgbaar.

Het gevolg is dat eigen producties zoals ‘High Fidelity’ en ‘Love, Victor’ nu niet op Disney Plus maar op Hulu verschijnen om de PG-status van Disney Plus te beschermen. Zoals we dit weekend berichten lijkt hitserie ‘Lizzy McGuire’ dezelfde weg te bewandelen.

Is er al een andere koers ingezet?

Insiders en kenners speculeren erop dat er wel eens ernstige gevolgen aan deze situatie kunnen hangen. Zo zou Disney Plus in de huidige vorm zelfs kunnen stoppen. De eerste tekeningen van een koerswijziging zijn er al. Toen Disney Plus namelijk in Nederland gelanceerd werd wilde het bedrijf niets meer met Netflix te maken hebben om zo snel mogelijk alles in de eigen catalogus op te kunnen nemen. In Engeland, waar Disney Plus volgende maand van start gaat, is er al een andere koers gekozen. Zo heeft men met Skynet een deal gesloten waarbij Disney Plus content, zoals The Simpsons zeker nog een jaar op de zender te zien blijft.

