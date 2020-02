Disney Plus biedt weer nieuws in maart [trailers]

Maar Lizzy McGuire kun je voorlopig vergeten.





Vanaf het begin is Nederland door Disney Plus nogal verwend. Andere landen nu pas kunnen gaan genieten van de streaming service. Ook blijkt de catalogus daar veel kleiner. Zo kondigt men in de internationale pers voor maart titels als Black Panther en Ice Age als ‘nieuw op Disney Plus’ aan. In Nederland? Gewoon al te vinden. Toch hebben we nog een aantal releases kunnen spotten die je wel kunt verwachten maar die wij nog niet hebben. Wij zetten ze op een rij.

Wicked Tuna & Wicked Tuna Outerbanks – 13 maart

De serie ‘Wicked Tuna’ volgt de crews van diverse vissersboten tijdens het seizoen van de tonijnvisserij. Gigantische vis, extreem weer en het leven aan boord van een visserskotter kun je vanaf 13 maart volgen met maarliefst twee series: ‘Wicked Tuna’ (seizoen 3 – 8) en ‘Wicked Tuna; Outerbanks’ (seizoen 1-6). Aangezien de serie eerder op National Geographic te zien was zijn er geen nieuwe promo’s, maar je kunt natuurlijk wel alvast in de sfeer komen.

Zorro (second series) – 13 maart

Voor de fans van een beetje nostalgia is er ook goed nieuws. Zorro (second series) maakt zijn opwachting op Disney Plus. Aangezien de originelen uit de jaren ’60 komen is een promo niet voor handen. Om je alvast in de stemming te brengen delen we de allereerste promo die in 1957 voor Zorro werd uitgezonden (series 2 is in kleur).

Big Hero 6 de serie (seizoen 2) – 17 maart

Ook voor de liefhebbers van animatie is er goed nieuws. De animatiefiguren uit Big Hero 6, die op Disney Plus al als film, serie en ‘shorts’ te vinden zijn hebben van hun serie een tweede seizoen gemaakt.

Daarnaast verschijnen er ook in maart weer wekelijks nieuwe afleveringen van de bekende lopende series, zoals Star Wars- en Marvel’s Hero Project Finale.

Op het eerste gezicht lijkt dit geen al te schokkend lijstje. Dit komt echter omdat we, zoals gezegd, nogal verwend zijn. In het buitenland worden de releases van maart vooral gepromoot met vrijgave van blockbusters zoals Black Panther of Ice Age, maar die zijn in Nederland al lang te zien.

Nu we het toch over Disney Plus hebben moeten we helaas wat slecht nieuws delen voor de fans van de populaire serie ‘Lizzy McGuire’. Waar Hillary Duff eerst nog enthousiast nieuwe versie van de serie, waarin we Lizzy als volwassene terug zouden zien, promootte is het nu beduidend minder gezellig tussen Disney en Hillary. Dit bleek toen Hillary Duff openlijk suggereerde dat Disney de originele serie beter via ‘Hulu’ zou kunnen laten zien dan via het eigen streamingkanaal Disney Plus.

De oorzaak van de schermutselingen ligt erin dat Disney Plus hoe dan ook vast wil houden aan de PG-status (zeg maar ‘alle leeftijden’ voor Nederlandse kwalificatie van films). Aangezien Lizzy inmiddels een dertiger zou zijn komen er, als je de ontwikkeling van Lizzy authentiek wilt houden, wat zaken voorbij die wat minder geschikt zijn voor kleine kinderen. Probleem is dat het natuurlijk niet heel realistisch wordt als Lizzy kinderlijk op laat groeien. Inmiddels heeft Disney de productie van de reboot stilgelegd. Meer nieuws volgt ongetwijfeld.

Ben je benieuwd wat Netflix in maart te bieden heeft? Dat treft, want het overzicht met trailers hebben wij al voor je gemaakt.