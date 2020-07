Speel Doom op Windows 95 in Minecraft

Ja dat lees je goed. Speel een game in een game. Dat doe je met een Windows 95 computer, het spelletje Doom en dat alles in Minecraft.

De wereldberoemde game Doom is speelbaar op de meest bizarre platformen. Heeft het een schermpje en een chip, dan zijn er vast wel creatievelingen die er Doom op kunnen laten draaien. In dat kader is er een nieuwe mod van VM Computers uitgebracht die het mogelijk maakt om Doom te spelen in Minecraft.

In deze wereld van Minecraft is een speelbare Windows 95 computer te vinden, op deze computer staat Doom geïnstalleerd. Via VirtualBox kun je overigens meerdere besturingssystemen laten draaien in Minecraft, maar voor dit voorbeeld gebruikt men Windows 95.

Op Reddit heeft iemand een video geupload waarin te zien is hoe Doom eruitziet op Minecraft. Het is natuurlijk een wat kleiner scherm omdat je een game in een game speelt, maar het draait prima. De besturing werkt precies hetzelfde als je van de game gewend bent. Je kunt daar gewoon het toetsenbord voor gebruiken.

En zo is Minecraft veel meer dan enkele een virtuele wereld die je naar eigen wens kunt bouwen. Je kunt er zelfs een game in een game op spelen. De techniek staat voor niks tegenwoordig.