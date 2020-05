Spotgoedkope LG Stylo 6 komt mét stylus

Op zoek naar een goedkope smartphone met een stylus? De nieuwe LG Stylo 6 is misschien je antwoord.

Zo’n Samsung Galaxy Note 10 is met zijn stylus natuurlijk een gave smartphone, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Toen deze smartphone vorig jaar werd gelanceerd moest je diep in de buidel tasten voor een exemplaar. Zoek je een smartphone met een budget en wil je toch zo’n stylus dan is deze nieuwe LG Stylo 6 een interessante kandidaat.

Je zult wel via de grijze markt een exemplaar moeten kopen. De Stylo 6 is namelijk niet voor Europa aangekondigd. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft deze smartphone op de Amerikaanse markt gepresenteerd

De nieuwe Stylo 6 heeft een 6.8-inch display en komt met 64 GB opslag. Mocht dit te weinig zijn, dan kun je het geheugen uitbreiden middels een micro SD-kaartje. De smartphone heeft een batterij met een capaciteit van 4.000mAh.

Verder is er sprake van 3 GB werkgeheugen en een triple-camera setup op de achterkant. Selfies maken doe je met de 13-megapixel camera. De nieuwe LG Stylo 6 komt met Android 10 en komt zoals gezegd in de Verenigde Staten op de markt.

Het prijskaartje is met 180 dollar zeer schappelijk te noemen. Je kunt de LG Stylo 6 ins de VS vanaf heden kopen.