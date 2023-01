Squad Solar Car uit Nederland laadt zichzelf op

Voor een autorijder is de zon vooral lastig, maar dat gaat nu veranderen met de zichzelf opladende Squad Solar Car.

De twee oprichters, met de Squad Solar Car. Bron/copyright Squad Mobility, fair use

Een auto heeft een behoorlijke oppervlakte. Een stationcar heeft bijvoorbeeld al gauw een oppervlakte van ongeveer 10 m2. Veel ruimte dus om zonnepanelen op te plaatsen. En veel mensen rijden nu toch al in een zwarte auto. Dus waarom geen auto bekleed met zonnepanelen, in plaats van met lak? Een auto staat toch het grootste deel van de dag stil. Vandaar dat de mensen van Squad Mobility, de bedenkers van Squad Solar Car, in de potentie van hun auto geloven.

Squad Solar Car, tweepersoons stadsauto

Squad Mobility is opgericht door Robert Hoevers en Chris Klok, twee ex-werknemers van het eveneens Nederlandse Lightyear. Waar de Lightyear een behoorlijk prijzig hebbedingetje is, wordt de Squad juist betaalbaar voor gemiddelde stedelingen.

Wel moeten deze stedelingen in een warm land wonen, want het karretje heeft geen deuren. Al is het dan voorzien van alle veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsgordels, en kan je tegen meerprijs een zijafdekking kopen. Vergeleken met een brommer of scooter is het voertuig veel veiliger vanwege de vier wielen.

Rijden op de zon tot 20 kilometer per dag

In een zonnig land, bijvoorbeeld Spanje, kan de Squad Solar Car een uur per dag, of 20 km rijden op de zonne-energie die het voertuigje opvangt. En is het toevallig een sombere dag? Dan kan je de accu ook opladen via het stroomnet of de zonnepanelen van je thuiscentrale natuurlijk. Op een volle accu kan je 100 km rijden. En heb je geen tijd om de accu op te laden? Dan kan je een lege accu eenvoudig verwisselen voor een volle.

Het voertuigje is erg licht, waardoor er niet heel veel motorvermogen nodig is en het ook maar weinig stroom verbruikt. Eigenlijk is het gezien de maximumsnelheid van 45 km/h een soort brommobiel. En parkeren is vanwege de kleinere afmetingen en draaicirkel, een eitje.

Squad Solar Car L7, een echte auto

Al kan je later de auto laten opschalen naar het L7 model, met een maximumsnelheid van 70 km/h. Dan spreek je over een volwaardige auto. Ook kunnen er dan twee kleine kinderen op de achterbank mee. Daarvoor moet je dan wel een rijbewijs hebben. Op zich is dit een slim concept. Zo kan de auto mee groeien met gezinnen, waarvan de ouders op latere leeftijd het rijbewijs halen.

Nu vindt het grootste deel van mensen die in de stad wonen, het kunnen rijden van grote afstanden niet meer zo belangrijk als vroeger. Omdat dit autootje zeer zuinig rijdt, is het een goedkoop alternatief voor de benzineauto. Met een verkoopprijs van rond de € 10.000 is DE Squad Solar Car iets goedkoper dan de goedkoopste benzineauto’s.

De toekomst van stadsvervoer?

Woon je in een dichtbevolkt gebied, bijvoorbeeld de Randstad? Zijn jullie uitgekeken op een bakfiets en wil je een betaalbare gezinsauto? Dan is deze auto zeker te overwegen. Weliswaar kan je er geen grote afstanden mee rijden, maar je houdt zoveel geld over in vergelijking met een benzineauto, dat je vaker op vakantie kunt of andere leuke dingen kan doen.

Nadelen zijn er natuurlijk ook: je kan niet, zoals met een benzineauto, de achterklep volgooien met vakantiespullen en een reisje naar de Dordogne maken. Maar een mooi duurzaam en comfortabeler alternatief voor de elektrische bakfiets, is DE Squad Solar Car zeker.