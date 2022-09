Starlink en T-mobile brengen satelliet messaging

Starlink en T-Mobile hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarmee zij satellite messaging gaan aanbieden. Dat is het versturen van berichten via de satelliet.

Steeds meer telefoons waaronder Huawei en Apple worden uitgerust met mogelijkheden om contact te leggen met satellieten. Anders dan zendmasten zijn satellieten overal te bereiken. Dat betekent dat je op afgelegen locaties, bijvoorbeeld midden in de Sahara of op zee, ook berichten kan versturen.

Starlink, een snelgroeiende satelliet internetaanbieder

Starlink is een satelliet internetprovider, opgericht door Elon Musk. Ooit was het een onderdeel van SpaceX, maar nu krijgt dit bedrijf een steeds zelfstandiger karakter. Dit andere ruimtevaartbedrijf van Musk, lanceert de satellieten voor dit netwerk. Musk wil hiervoor de enorme Starship raketten gebruiken.

Starlink trekt steeds meer de aandacht als satelliet provider. Zo heeft het bedrijf in Oekraïne geholpen om de Oekraïners van internet te voorzien toen de Russen zendmasten vernietigden. Ook voor afgelegen gebieden biedt Starlink nu breedband internet, zonder dat er een kabel hoeft te liggen. Dus eigenlijk was de keus voor T-Mobile om gebruik te maken van Starlink logisch.

Ook T-Mobile is een voor de hand liggende samenwerkingspartner voor Musk. Dit telecombedrijf is wereldwijd actief en bezit telecomfrequenties die nodig zijn om dit plan te laten werken, althans binnen de Verenigde Staten. Buiten de VS wordt het lastiger, omdat er dan andere regels gaan gelden.

Wat kan je met satelliet messaging?

De bandbreedte van satelliet internet is beperkt omdat een satelliet een veel groter gebied bestrijkt dan de zendmast. Zit je in een gebied met weinig mensen? Dan zou je in theorie zelfs videokwaliteit verbinding hebben met de satelliet.

In de praktijk is hooguit enkele kilobyte haalbaar, wat bijvoorbeeld Whatsapp achtige diensten, of telefoongesprekken interessanter maakt. In principe moeten deze diensten en 2023 overal binnen de Verenigde Staten bereikbaar zijn, volgens het persbericht van T-Mobile. En natuurlijk is er ook een mooie ronkende videoclip gemaakt over dit samenwerkingsverband.