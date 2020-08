Zien: wie vliegt een straaljager beter? Een F16 piloot of een robot?

Darpa integreert techniek en robotica bij besturing straaljager. Dat wordt spectaculair.

Dat een F16-piloot fysiek en geestelijk volkomen fit moet zijn om zo’n straaljager te vliegen is volkomen duidelijk. Het was dan ook de vraag of de techniek, zoals bijvoorbeeld robotica of AI de geestelijk en fysiek topfitte F16-piloten kon verslaan op oorlogsmissie. Dankzij het Amerikaanse onderzoeksinstituut voor techniek en nationale veiligheid DARPA hebben we daar nu een antwoord op.

Wie vliegt een F16 straaljager beter? De piloot of AI?

DARPA is samen met het Amerikaanse leger al meer dan een jaar bezig om straaljagers zonder piloot operationeel te krijgen in luchtmacht gevechtssituaties. Uiteraard moet er veel getest worden. Daarom heeft DARPA een competitie uitgezet. 16 teams, 8 bestaande uit F16-piloten en 8 bestaande uit verschillend geprogrammeerde AI-sets gingen de strijd aan. De beste AI-configuratie en beste F16-piloot mochten het in de finale tegen elkaar opnemen. Toneel van de strijd was een simulator in Zoom. Zo kon je het evenement ondanks Coronatijd toch live volgen. Hieronder zie je de highlights. Liefhebbers kunnen ook de uitgebreide technische uitleg volgen. Vanaf 1.34 zien we hoe de piloten de strijd aangaan.

Wie kan de straaljager beter besturen, mens of machine?

De finale werd gespeeld in vijf rondes en was niet goed voor het zelfvertrouwen van de menselijke F16-piloot. Deze toppiloot (die immers de competitie onder mensen al gewonnen had) werd met 5-0 verslagen.

Toch is men niet direct overtuigd van een volledige vervanging.

Hoe gaat men nu verder in de luchtmacht?

Men concludeert op basis van het hele traject vooral dat de kracht zit in de combinatie van AI-piloten met menselijke piloten. Het inprogrammeren van die teamvaardigheden is de volgende stap in dit DARPA project. Daarnaast wil men protocollen ontwikkelen voor het reageren op gevechtssituaties. Bijvoorbeeld de optimale verdeling van werkzaamheden op het moment dat de tegenstander een straaljager uit de lucht schiet. Heb jij de kriebels? Dan kun je natuurlijk altijd zelf een straaljager huren.

Bron en afbeelding: DARPA