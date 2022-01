Talloze concurrenten lopen in op Bitcoin

Andere concurrenten lopen hard in op de meest populaire digitale munt Bitcoin.

Bitcoin is de meest bekende en meest waardevolle digitale munt ter wereld. Toch verliest het momenteel waarde, terwijl andere munten stijgen. De dominantie van Bitcoin is met 37% gedaald tot het laagste niveau in iets meer dan drie en een half jaar sinds 3 juni 2018. Vorig jaar, eind maart, zweefde de Bitcoin-dominantie net boven de 60%. Maar sindsdien zijn talloze marktkapitalisaties voor digitale activa in waarde gestegen en hebben ze gaandeweg bekendheid gekregen in de marktranglijsten.

Concurrenten lopen in op Bitcoin

Er is dan ook gigantisch veel concurrentie. Iedereen probeert mee te profiteren en verzint een muntje. Op dit moment zijn er ongeveer 12.247 crypto-activa, die worden verhandeld op 542 beurzen wereldwijd. Tijdens de eerste paar jaar lag de Bitcoin-dominantie ruim boven het bereik van 90%, in termen van dominantie op het gebied van marktkapitalisatie. Toen was er dan ook weinig concurrentie. De hoogste dominantie werd geregistreerd in de maand mei 2013, en op dat moment was de BTC-dominantie 94%. Dit werd gemeten tegen crypto-activa zoals Namecoin, Novacoin, Litecoin, Terracoin, Feathercoin en Freicoin. Tussen mei 2013 en februari 2017 bleef de marktdominantie van Bitcoin boven de 80%.

Dominantie

Sinds februari 2017 is Bitcoin echter niet in staat geweest om terug te springen boven de 80%-zone en is het pas iets meer dan een jaar geleden, afgelopen januari, tot 70% gekomen. De dominantie van Bitcoin schommelt momenteel met 37,7%, terwijl Ethereum (ETH) 18,6% aantikt.

Tether, Binance-munt, Solana, Usd-munt, Cardano en XRP hebben meer dan 15% van de crypto-economie in handen. Ja, Bitcoin is nog steeds de grootste maar de andere munten lopen wel degelijk in. Experts denken dat dit geen probleem is, omdat marktdominantie van één munt niet goed is voor de markt.