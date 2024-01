Techbedrijven zetten massaal in op AI bij branche beurs CES

Een koelkast, stofzuiger, grill of verrekijker, maar dan met “AI. De tech industrie is bovengemiddeld gevoelig voor trends, en nergens is dat meer duidelijk dan op CES. Om een bedrijf te starten of te doen groeien is nu eenmaal kapitaal nodig. En er is maar weinig wat investeerders sneller de portemonnee doet trekken dan de belofte dat ze aan het begin staan van iets groots.

Dus omarmen het merendeel van de aanwezigen op de 2024 editie van CES ChatGPT en haar soortgenoten. Eerder spraken we al over Volkswagen en hun voornemen hun auto’s van “AI” te voorzien. Maar er zijn nog veel meer bedrijven met vergelijkbare ideeën.

De Consumer Electronics Show

We zien dit jaar maar weinig werkelijk nieuwe technologie bij de Consumer Electronics Show. In plaats daarvan kiezen veel producenten voor een makkelijke uitweg: Tech die al tijden bestaat, maar dan met ChatGPT er aan vast gespijkerd! De toepassingen variëren van relatief nuttig tot bizar. Aan welke kant van het spectrum ze ook vallen, de op CES getoonde producten zullen voorlopig nog niet voor elk huishouden betaalbaar zijn.

CES draait ondertussen al 50 jaar mee en heeft sinds het begin de focus gehad op vernieuwende producten. Zo presenteerde Philips er in de jaren 70 de eerste videorecorder. De producten die getoond worden zijn vaak wel al te koop, maar vanwege de nieuwigheid hangen er vaak enorme prijskaartjes aan.

Nederlandse bedrijven doen dus al vanaf het begin mee aan de Amerikaanse beurs. Dat is dit jaar niet anders. Bijvoorbeeld het Nederlandse Whispp. Deze start-up heeft de lovenswaardige ambitie om mensen met een spraakbeperking te helpen zich verstaanbaar te maken. Check in de video hieronder hoe Whispp dit doet.

Een schot in het donker

Maar niet alle producten die op CES getoond zijn hebben zoveel impact gehad als de videorecorder van Philips. Er worden op een beurs als CES ook heel veel producten getoond waar niemand op zit te wachten en die ongetwijfeld roemloos ten onder zullen gaan. De meest onzinnige producten op CES opsporen is een techjournalistieke traditie met diepe wortels. Hier alvast een paar uitblinkers op dit vlak.

Ga je wel eens de velden in om vogels te kijken en ben je te lui om vogels te leren herkennen? Vind je eveneens een eenvoudige app gebruiken op je telefoon net iets te pauper en geef je liever bijna 5000 dollar uit aan een gadget? Dan heeft Swarovski Optik het product voor jou! Deze verrekijker, uiteraard voorzien van “AI,” kan naar verluidt meer dan 9000 vogelsoorten herkennen. Wel moet je het beest 5 seconden lang in beeld weten te houden. Maar dan kan je er ook gelijk een foto van maken. Het ding kan je ook nog eens met GPS naar je bestemming navigeren!

Voor de kersverse ouders onder ons: wens je wel eens dat je met 95% zekerheid kon achterhalen waarom je baby aan het huilen is? Capella beweert dat hun app, jawel, met behulp van “AI,” kan achterhalen of je baby honger heeft of gewoon zeurt om aandacht. Het bedrijf beweert dat baby’s een universele “taal” hanteren waar het gaat om het uiten van hun behoeftes. Honger, moe, vieze luier of gewoon een beetje oncomfortabel, kennelijk heeft elke toestand een eigen schreeuwtje. De claims van Capella stoelen uiteraard niet op wetenschappelijk onderzoek.

Ophef rondom AI voice over studio Replica

Over de ethiek van het gebruik van generatieve kunstmatige “intelligentie” blijft onenigheid bestaan. “AI” moet ergens op getraind worden, en de rechtenhouders van dat materiaal voelen zich vrijwel zonder uitzondering benadeeld door ongeautoriseerd gebruik door “AI” ontwikkelaars. Kunstmatige “intelligentie” speelde een hoofdrol in de stakingen van schrijvers en acteurs in de entertainment business.

Ook voice actors binnen de gamewereld vrezen voor hun werk wanneer “AI” getraind wordt op hun stemmen om vervolgens hun werk afhandig te maken. SAG-AFTRA, de vakbond, sloot onlangs een deal met “AI” voice over studio Replica. Replica maakt op basis van bestaande opnames van de stemmen van acteurs modellen waarmee zonder verdere inmenging van de acteur nieuwe voice lines geproduceerd kunnen worden. Replica heeft de overeenkomst eerder deze week op CES gepresenteerd.

Volgens de overeenkomst moeten de acteurs wiens stemmen gebruikt worden voldoende worden gecompenseerd. Maar meerdere prominente stemacteurs laten weten geen brood te zien in de overeenkomst die zonder hun goedkeuring is gesloten. Stemacteurs vervangen door “AI” stemprofielen is vooral aantrekkelijk voor producenten van media. Zij denken uiteindelijk minder geld kwijt te zijn. Maar stemacteurs vrezen dat geen enkele compensatie het verloren werk zal vergoeden, om maar niet te spreken over de kwaliteit van het uiteindelijke werk.