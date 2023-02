Technologische singulariteit: ‘over zeven jaar zijn we overbodig’

Als de trends doorzetten, kan een Ai rond 2028 beter teksten vertalen dan een mens. Betekent de technologische singulariteit het begin van het einde voor ons werk?

Steeds minder verschil tussen teksten door mensen en teksten door een AI

Translated, een internationaal vertaal- en tekstschrijverbureau, laat teksten schrijven door zowel mensen als door kunstmatige intelligentie. Ze hielden bij hoeveel tijd er nodig was om de teksten te corrigeren. In vakjargon, de Time To Edit (TTE). Gewoonlijk kost dit bij teksten die door professionele tolken worden vertaald, gemiddeld 1 seconde per woord. Teksten die werden vertaald door kunstmatige intelligentie zijn slechter van kwaliteit en vereisen een TTE van enkele seconden per woord om ze te corrigeren. In 2017 drie seconden per woord.

bron: Translated.com, fair use

Nu troffen de analisten van Translated eind 2022 een opmerkelijke trend aan, zie de afbeelding hierboven. De tijd die nodig is om vertalingen van kunstmatige intelligentie te corrigeren neemt steeds verder af. Deze was eind 2022 rond de 2,0 seconde per woord. Als je de lijn doortrekt, betekent dat dat deze tijd rond 2027 gelijk is aan de tijd bij gespecialiseerde menselijke vertalers: 1 seconde. Als je bedenkt dat wij mensen communiceren met taal, betekent dit dat over vijf jaar na nu, een kunstmatige intelligentie professionals kan vervangen. De technologische singulariteit?

Het verschil tussen specialistische en algemene kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie slaagden er al eerder in de mens op andere terreinen te overtreffen, maar deze waren erg specialistisch. Zoals rekenen, iets na de Tweede Wereldoorlog (als we de eeuwenoude rekenliniaal niet meerekenen).

Schaken, 1997.

2011, de kennisquiz Jeopardy.

2016, Go.

En vorig jaar, Diplomacy en Stratego.

Het bouwen van deze AI’s vereiste maandenlange specialistische tweaking. DeepBlue, de supercomputer die schaakkampioen Garry Kasparov versloeg, kon alleen maar schaken. AlphaGo kan alleen go spelen. Het verschil nu is dat ChatGPT, net als mensen, wel meerdere dingen tegelijk kan, en niet per klus hoeven te worden geprogrammeerd. Je kan GPT-3.5, de AI achter ChatGPT, bijvoorbeeld werkende programmaatjes laten schrijven, groffe e-mails in beleefde taal laten omzetten en een sinterklaasgedicht laten schrijven. Naar aanleiding daarvan valt de term technologische singulariteit steeds vaker. Wat is dat nu precies?

Superintelligentie: een AI die slimmer is dan een mens

Dit wordt in AI-kringen AGI genoemd, “artificial general intelligence”. AI is dan ongeveer zo slim als een mens. Omdat mensen ongeveer even slim blijven, maar de techniek zich steeds verder ontwikkelt, komt er op een gegeven moment, enkele jaren na dit punt, kunstmatige superintelligentie (artificial superintelligence, ASI).

Filosoof Nick Bostrom verkende de gevolgen van de komst van superintelligentie in dit goed leesbare boek.

Technologische singulariteit

Een ASI is een AI die alles kan wat een mens kan, maar dan beter en sneller, plus dingen die we ons niet voor kunnen stellen omdat we daar niet intelligent genoeg voor zijn. We hebben onszelf dan overbodig gemaakt.

Dit punt noemen veel futurologen de technologische singulariteit. We kunnen immers niet voorspellen hoe intelligenties die groter zijn dan een mens, zich gaan gedragen. Net zomin als een mier snapt waar wij mee bezig zijn. Dat maakt dit een behoorlijk gevaarlijke ontwikkeling. Dat is ook exact de reden dat Google, waarvan de eigen AI Lambda veel beter is dan ChatGPT, zo voorzichtig is.

Hoe loopt het nou af met mijn baantje na de technologische singulariteit?

Of er nog werk voor ons is in de toekomst? Dit kan je op een optimistische en op een pessimistische manier bekijken. De pessimistische kijk is dat op een gegeven moment computers alles kunnen doen wat wij ook kunnen, dus dat er niets meer voor ons te doen is. Dat betekent of een basisinkomen, of een killer-AI zoals in de Terminator reeks.

De optimistische kijk is dat kunstmatige intelligentie en andere technologische ontwikkelingen, enorm veel veranderingen met zich mee kan brengen. Elke verandering betekent: werk. De vervanging van vaste telefoons door internet betekende dat kabelleggers en installateurs, vaak omgeschoolde PTT monteurs, het werk niet meer aan konden.

Dat geldt ook voor de technologische singulariteit. Wij mensen zullen voorlopig nog nodig blijven om de losse eindjes aan elkaar te knopen, die grote genieën niet kunnen voorzien. En kunstmatige intelligentie is natuurlijk ook “enabling”: dankzij kunstmatige intelligentie kunnen we dingen die we eerst niet konden.

Dus houd je ogen open, maak je veiligheidsgordel vast, en bereid je voor op snelle veranderingen in de komende paar jaar. Deze worden in veel opzichten de spannendste jaren ooit sinds het ontstaan van de mens. Hier op Apparata zullen we, zoals altijd, de ontwikkelingen op de voet volgen.