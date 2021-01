Telegram laat je WhatsApp chats importeren als je overstapt - Apparata

Telegram maakt het voortaan mogelijk om gesprekken en media uit WhatsApp te importeren naar de chatdienst. Zo doe je dat.

Nu WhatsApp flink onder vuur staat vanwege de omstreden nieuwe privacyregels staan enkele concurrenten te popelen. Naast Signal, dat de laatste tijd razend populair is, probeert ook Telegram het stokje van WhatsApp over te nemen. Die laatste doet dat door middel van een handige nieuwe feature waarbij je WhatsApp-chats inclusief geschiedenis kan importeren in Telegram.

Telegram importeert WhatsApp chats

In een blogpost kondigt chatapp Telegram de nieuwe feature aan. Via een ingebouwde WhatsApp-feature kun je simpelweg je gesprekken, gespreksgeschiedenis en zelfs media exporteren. Vervolgens kun je via Telegram de hele mikmak van WhatsApp importeren.

De feature wordt bij Telegram overigens niet letterlijk als overstap-tool beschreven. Zo kan het volgens het bedrijf handig zijn om ruimte te besparen of om veiliger met de digitale voetafdruk om te gaan. Naast WhatsApp ondersteunen ook minder bekende chatdiensten als Line en KakaoTalk de feature.

How to: Gesprekken verhuizen uit WhatsApp

Het exporteren en importeren van chats is ontzettend makkelijk. Of je nu iOS of Android hebt, binnen enkele tikjes is het gedaan. Het enige wat je nodig hebt is de Telegram-app en WhatsApp zelf.

Op iOS:

Open WhatsApp en ga naar het gewenste gesprek

en ga naar het gewenste Klik op de Contactinformatie (grote balk bovenaan)

(grote balk bovenaan) Selecteer Exporteer Chat en klik op Telegram in het menu om de chat over te zetten

Op Android: