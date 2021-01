Waarom iedereen het ineens over chatdienst Signal heeft - Apparata

Foto @Signal

Signal is plotseling massaal in gebruikersaantallen gestegen dankzij een perfecte cocktail aan positieve stimulaties. Wat is de chatdienst precies en waarom heeft iedereen het erover?

Chatdienst Signal is al een tijdje beschikbaar, maar vooral de laatste tijd is de app veel in het nieuws. Waarom heeft men het de laatste tijd massaal over de app en waarom juist nu? Dat heeft een aantal redenen die allemaal perfect bij elkaar komen. Zou Signal zich straks zelfs met WhatsApp kunnen meten?

Wat is chatdienst Signal?

Signal is een chatdienst zoals ook WhatsApp of iMessage, maar heeft één troef in handen: het is niet van Facebook. Sterker nog, het bedrijf achter Signal is niet uit op oneindige groei of winst, het is een non-profit organisatie.

Daarbij staat privacy hoog in het vaandel. Door middel van gespecialiseerde encryptie is het praktisch onmogelijk voor iedereen (afgezien van de zender en ontvanger) om een bericht te onderscheppen. Daarmee heeft het ook een hoop overeenkomsten met Telegram.

Joe Rogan, Elon Musk en een afgegleden WhatsApp

Dit weekend ging Signal plotseling offline, al was de oorzaak meer dan positief voor het bedrijf. Er waren namelijk zoveel aanmeldingen, dat de infrastructuur van de app het niet meer aankon.

Die gigantische vloedgolf aan aanmeldingen ontstond door een perfecte cocktail aan positieve factoren. Oprichter Moxie Marlinspike schoof om te beginnen op 1 december 2020 aan bij Joe Rogan, verreweg de grootste podcast van dit moment. Hij was niet alleen een interessante gast, maar ook nog eens zeer bedreven in redenen waarom concurrentie niet deugt.

Dat bewees WhatsApp recentelijk zelf, nadat de grootste chatdienst hun nieuwe gebruikersvoorwaarden wilde doorvoeren. Hoewel ze dat even hebben uitgesteld door kritiek, is de kogel door de kerk. WhatsApp gaat data van gebruikers buiten de EU delen met Facebook.

Dat alleen al forceerde veel gebruikers een andere chatapp te overwegen. Maar Elon Musk gaf nóg een zetje. Hij riep op Twitter zijn ruim 40 miljoen gebruikers op om Signal te gebruiken op de dag van de bestorming van het Capitol.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

De toekomst van Signal

Die twee woorden in combinatie met al die andere factoren veroorzaken dus een massale overstap naar Signal; naar verlijd miljoenen nieuwe gebruikers in een zeer korte tijd. Daarmee is de toekomst voor de encrypted messaging app ongetwijfeld rooskleurig.

Het blijft daarentegen de vraag of een instituut als WhatsApp aangetast kan worden. Met Facebook als rugdekking kan dat eigenlijk niet. Gelukkig voor Signal en al diens gebruikers is dat helemaal niet het doel van de app. Het doel is om iedereen een veiligere manier van communicatie te geven. Iedere nieuwe gebruiker is daarbij mooi meegenomen voor Marlinspike’s creatie. Of ja, miljoenen mooi meegenomen’s in de afgelopen maanden.