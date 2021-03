Terugkeer vingerafdrukscanner bij iPhone 13, goed idee of niet? - Apparata

De nieuwe iPhone 13 zal waarschijnlijk uitgerust worden met een vingerafdrukscanner, maar willen we dat ook?

Volgens verschillende analisten denkt Apple van wel. De functie zal naast Face ID werken en zal onder het scherm ingebouwd worden. Al langere tijd gaan er verhalen rond dat Touch ID zal terugkeren. In augustus 2019 gaf analist Kuo aan dat Apple van plan was om al in 2021 een iPhone te lanceren die zowel Face ID, als een vingerafdrukscanner zou hebben.

Echter, afgelopen maand heeft Kuo een onderzoeksnota uitgebracht waar dit opmerkelijk genoeg niet in stond. The Wall Street Journal stelt dat Apple op zijn minst een dergelijke functie aan het testen is. Of de vingerafdrukscanner op de iPhone 13 zal zitten, dat is de vraag. Deze smartphone wordt al dit jaar uitgebracht. Het zou zelfs kunnen dat de smartphonefabrikant na het testen de functie helemaal niet meer ziet zitten. Een goed idee zo’n vingerafdrukscanner of niet? Want niks zo erg als een vingerafdrukscanner dat niet deugdelijk werkt.

Alles wijst op een kleinere notch

Vandaag verscheen er informatie op MacRumors dat de iPhone 13 inderdaad een kleinere noch zal hebben. Eerder schreven we daar al over en dit komt ook overeen met de informatie die Kuo eerder deze maand online heeft gezet. Analisten van Barclays volgen deze lijn nu en bevestigen dit met ‘uitgebreide gesprekken in de industrie’. Overigens hebben de analisten van Barclays vaak gelijk. Zij voorspelde bijvoorbeeld als eerste dat Apple zou stoppen met het leveren van een oplader bij iPhones.

De analisten zijn het met elkaar eens dat een kleinere inkeping op de iPhone- modellen het resultaat is van ‘nauwer geïntegreerde versie van het huidige gestructureerde lichtsysteem’ voor Face ID. Dit brengt met zich mee dat deze functie een (nog) kleinere ‘footprint’ mogelijk zou maken. Dat zou kunnen betekenen dat op ten minste enkele iPhones in 2022 een perforatiescherm zou kunnen hebben met een klein gaatje. Zoals veel nieuwe smartphones van bijvoorbeeld Samsung nu al hebben.