Tesla Apple CarPlay hack werkt nu met alle modellen

Rij je een Tesla en baal je dat het enorme scherm geen Apple Carplay ondersteunt? Een slimme kop kreeg het al eerder voor elkaar en is nu toe aan versie 2.0.

We hebben er al eerder aandacht aan besteed: Apple Carplay en Android Auto zijn af fabriek niet beschikbaar voor je hippe Tesla. De slimme Michał Gapiński had zijn Tesla Model 3 infotainment systeem zo verbouwd dat hij toch Apple CarPlay had draaien. Hij presenteert een update en het werkt vanaf nu op alle modellen van Tesla én hij heeft nog meer getweakt.

Hardware én software

Hoe zat het ook al weer. Je hebt wel wat hardware nodig. Een Raspberry Pi met een WiFi acces point. Die draait overigens op Android 12. Toch mooi dat Apple Carplay draait via Android, maar dat terzijde. Op de Raspberry Pi draait een interface die er voor zorgt dat je een mirror van Apple Carplay op het scherm van je Tesla kunt toveren.

Netflix in je Tesla

De versie die Michał in januari draaiend kreeg in zijn Model 3 had nog wel wat verbeterpuntjes. Zo kon je op dat moment je CarPlay alleen bedienen met een muis en werkte de hack alleen op de Tesla Model 3. De update die hij nu presenteert is geschikt voor alle modellen van Tesla en zijn CarPlay versie ondersteunt nu ook DRM video playback. Dat betekent dat een app als Netflix normaal werkt in je Tesla.

Een beetje handig moet je wel zijn, maar als jij je net zo ergert aan het gemis van Apple Carplay in je hippe Tesla als deze slimme Pool, dan is deze hack misschien ook wel iets voor jou. In de video hieronder laat hij zien hoe het werkt.

Gaan je handen jeuken en deins je niet terug voor een uitdaging als deze? Op de site van Michał Gapiński kun je de software downloaden en nog eens nalezen hoe het werkt. Succes en op eigen risico uiteraard.