Tesla Robot zal zijn zoals C3PO of R2D2

Dit zegt Elon Musk. De nog te ontwikkelen Tesla Robot zal volgens hem zijn zoals C3PO of R2D2, die we kennen uit Star Wars.

De Tesla- baas is wel van de opmerkelijke uitspraken. Meestal doet hij deze op Twitter, maar dit keer deelt hij zijn visie via een podcast met Lex Fridman. Hij beweert nu dat de Tesla Robot een “ongelooflijke buddy zoals C3PO of R2D2” zou kunnen zijn. En dat hij in staat zal zijn “in de loop van de tijd een persoonlijkheid te ontwikkelen die uniek is”, omdat, volgens Musk, “het niet is alsof alle robots hetzelfde zijn .”

Tesla Robot

Dit jaar werd de robot door het bedrijf gepresenteerd. Musk beweerde dat de machine in 2022 klaar zou zijn. Die deadline is wel erg scherp en de vraag is of dit reëel is. Want het maakt niet uit dat bedrijven als Amazon, Apple, Google, Samsung en tientallen andere grote tech-outlets honderden miljarden dollars hebben geïnvesteerd in het verleggen van de grenzen van de menselijke technologie. Musk gaat het gewoon binnen een paar jaartjes doen. Hij heeft namelijk een team aangenomen die dit gaat doen. Die mensen werken pas een paar maanden bij hem, maar dat mag de pret niet drukken.

Ontwikkeling

Experts denken dat het onmogelijk is wat Musk zegt. Maar dat hebben ze wel vaker gezegd over hem en hij schiet bijvoorbeeld nu wel rakketten naar de ruimte. Veel mensen waren van mening dat dit onmogelijk was. De experts verwachten echter dat robots zoals deze pas in 2050-2080 een soort van af kunnen zijn. En ook al heb je bijna onbeperkte financiële middelen en veel slimme mensen om je heen, het is geen garantie op succes.