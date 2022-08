The Addams Family is terug. Op Netflix deze keer: Wednesday

Het is op Netflix tijd voor het verhaal van Wednesday Addams, dochter van Morticia en Gomez Addams. Vandaag de première van de trailer.

The Addams Family spreekt tot de verbeelding. Er zijn films van verschenen, series, computergames, maar nu heeft streamingdienst Netflix topregisseur Tim Burton gestrikt voor een live-action serie over de dochter uit de Addams Family. Tim Burton kun je kennen van pareltjes zoals Beetlejuice, Edward Scissorhands en The Nightmare before Christmas.

De Netflix serie Wednesday bestaat uit acht afleveringen en volgt dochter Wednesday Addams, de dochter van Morticia en Gomez Addams. Geen klein meisje meer en inmiddels student aan de Nevermore Academy. Druk met dezelfde geheimen als haar ouders 25 jaar eerder.

Het origineel

De rol van Wednesday Addams wordt vertolkt door Jenna Ortega. Voorzien van slanke vlechten en gevleugelde rozendetails op haar jurk. Een modern gothic meisje met de nodige mysteries om aan te pakken.

Geinig detail is dat Christina Ricci, die in de originele film uit 1991 de rol van Wednesday Addams speelde, ook mee mag doen. Wel in een andere rol, zij speelt Marilyn Thornhill. Gomez Addams wordt gespeeld door Luiz Guzmán en Morticia Addams is een rol van Catharina Zeta-Jones. Broertje Pugsley wordt vertolkt door Isaac Ordonez.

Begin juni konden we ons al verlekkeren aan een korte teaser waar Netflix Wednesday haar haren in een vlecht laat draaien. Wanneer de serie precies op Netflix komt is nog niet bekend. Ze kondigen aan herfst, maar als wij een gokje mogen wagen zouden wij zeggen eind oktober rond Halloween.

Voor nu moeten we het doen met de uitgebreide trailer! Die zit alvast vol met moord, brand en natuurlijk een hand.