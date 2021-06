The Witcher seizoen 2 teaser mist iets belangrijks.. - Apparata

Foto via Netflix

Netflix publiceert de eerste teaser trailer van The Witcher seizoen 2! Ciri staat centraal in de trailer, maar we missen iets belangrijks…

Na het ongekende succes van Netflix’ The Witcher konden fans niet wachten op seizoen 2. Het was een tijdje stil rondom de populaire fantasy-serie, aangezien de pandemie voor wat vertraging zorgde. Nu is er daarentegen eindelijk nieuws rondom de show met een gloednieuwe teaser trailer. Er mist alleen een best wel essentieel personage. Het titulaire personage, welteverstaan.

The Witcher seizoen 2 teaser

De teaser staat geheel in het teken van Ciri. De protegé van Geralt bleek in het eerste seizoen al essentieel voor het verhaal te zijn. Net als in de games is het meisje een sleutelcomponent van het Witcher-universum. Ook in de nieuwste trailer staat de Lion Cub of Cintra helemaal centraal.

Destiny awaits the Lion Cub of Cintra in Season 2… ⚔️ #GeekedWeek pic.twitter.com/c2MEZohrpu — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Fans vragen zich daarentegen redelijk terecht af waar Geralt is. De norse Witcher is immers grotendeels de reden waarom we naar de serie (niet Ciri) kijken. Een enkel shot waarin hij even met zijn zwaard zwaait of schor ‘hmmm’ zegt, zou al genoeg zijn. Vooralsnog is dat niet het geval. Wel zien we in één flits twee zwaarden kruisen. Eén daarvan is bijna zeker van Geralt.

Uiteraard kunnen we ondanks de teaser wel bevestigen dat Henry Cavill’s personage wel gewoon terugkomt in The Witcher seizoen 2. De acteur werd meermaals gefotografeerd op de set. Het feit dat hij de hoofdrolspeler van de show is moet daarnaast enige twijfel wegnemen.

Vooralsnog koos Netflix er daarentegen voor om een flitsend snel gemonteerde trailer over Ciri uit te brengen. Daarin zien we onder andere een dolk die ongetwijfeld belangrijk gaat zijn voor het verhaal. Verder geeft de trailer eigenlijk niets prijs. Zelfs geen release datum!