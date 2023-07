Threads voorlopig niet (en wellicht nooit) beschikbaar in Europa

Threads kent een behoorlijk actieve lancering. De Zuck zag de zoveelste oproer bij Twitter en besloot maar niet te wachten tot de vooropgezette datum. Sinds de app voortijdig is geïntroduceerd loopt het aantal gebruikers flink op. De app is in meer dan 100 landen te downloaden en het aantal gebruikers is inmiddels ruim de honderd miljoen gepasseerd. Vooral in de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk is de app populair.

In Europa moeten mensen die van Twitter willen vluchten een andere reddingssloep kiezen, of wachten. Maar waarom wacht Meta met de introductie op de Europese markt? Het heeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te maken met de strengere regels die in de EU heersen.

EU in gevecht met Big Tech

De EU verzet zich tegen de gedachte dat monopolies de onherroepelijke eindstaat zijn van elke kapitalistische samenleving en doet poging na poging om met regulering het vormen van dergelijke monopolies te voorkomen. Zo moet de ‘AI act’ er onder meer voor zorgen dat deze markt competitief blijft en wil de EU dat Google de advertentie tak van het bedrijf afstoot. Verder is men in Brussel en Straatsburg groot fan van dweilen, maar alleen mits de kraan open staat.

Ook Meta heeft het regelmatig aan de stok met het Europese hof, en lijkt inmiddels genoeg klappen van de zweep te hebben gehad. Meta voorziet wat betreft de introductie van Threads de bui al hangen. De Verordening Digitale Markten dreigt roet in het eten te gaan gooien. Deze wet, die overigens nog niet van kracht is, heeft als doel ervoor te zorgen dat de grote jongens kleine nieuwe bedrijven het werk niet onmogelijk kunnen maken. Bedrijven als Meta beheersen zo’n groot deel van de online sferen dat ze feitelijk fungeren als poortwachter. Hetgeen dergelijke bedrijven een oneerlijke bevoorrechte positie verschaft op de markt.

Wet smoort innovatie

Meta, en de andere techgiganten, klagen steen en been dat conformeren aan dergelijke wetgeving innovatie in de weg staat. Het officiële motto van Silicon Valley was lang “Move fast and break things.” Oftewel, snel vooruit, en maak vooral de boel kapot. Innovatie vereist slachtoffers en vaak staat de oude orde progressie in de weg. Dat mag dan wel zo zijn, de progressie in kwestie betreft vooral het exploiteren van idiote hoeveelheden informatie onttrokken van gebruikers voor monetair gewin. De “oude orde” wordt vertegenwoordigd door overheden die eisen dat bedrijven de privacy van hun burgers serieus nemen.

De eerder genoemde verordening, waar vaak verwezen wordt met de Engelstalige afkorting DMA (Digital Markets Act), heeft Meta expliciet aangewezen als poortwachter. Dit betekent dat de verordeningen in de wet specifiek voor Meta, net als bijvoorbeeld Google en TikTok, gaan gelden. Wanneer de wet wordt toegepast zal het Threads verhinderen om zomaar gegevens uit te wisselen met Facebook, Instagram en Whatsapp. Het is juist het samenbrengen van gegevens uit al deze apps wat volgens Meta de aantrekkingskracht is van Threads.

Adam Mosseri, chef bij Instagram, zegt dat het vooral deze regels zijn die Meta doen aarzelen. In een podcast van de New York Times gaf hij aan waar de schoen knelt. “Het gaat om meer dan toestemming vragen en openbaar maken wat je doet (met gegevens, red.). Het gaat ook over verifiëren dat er geen data lekt.” Zonder de mate te weten waarin de EU hiervan verzekerd wil zijn is het moeilijk definitief te stellen of de eis redelijk is. Zo op het eerste oog zou je toch verwachten dat het voorkomen van datalekken standaard moet zijn.

Threads kende een beetje een “yolo” lancering

Dat er nog onvoldoende is nagedacht over het voorkomen van datalekken heeft alles te maken met de manier waarop Threads is geïntroduceerd. Volgens Mosseri kende Threads “Veel meer een yolo lancering dan wat we ook hebben gedaan de laatste tijd.” In landen als de VS, waar de entrepreneuriale mindset regeert, is dergelijk gedrag mogelijk. In de EU zit dat (als je het mij vraagt, gelukkig) anders. Zaken als GDPR zijn inmiddels een wereldwijde standaard aan het worden. Met veel meer beschermingen voor gebruikers van apps tot gevolg.

Dit alles snijdt wel in het verdienmodel van bedrijven als Meta. Het verzamelen van data om mensen zo effectief mogelijk rommel aan te smeren waar ze niets aan hebben, is big business. Threads lijkt zelf niet zo veel data te verzamelen. Maar dat hoeft ook niet wanneer het gevoed wordt met gegevens verzameld door Facebook en Instagram. Facebook heeft eerder laten zien dat het ook prima bereid is om derden toegang te geven tot gebruikersgegevens. Dat verdienmodel komt in het gedrang door de genoemde EU-wetgeving.

Wegblijven Threads van EU markten toont aan dat wetgeving werkt

Threads neemt hoe dan ook de dreiging van mogelijke straffen door EU rechters erg serieus. Het bedrijf blokkeert zelfs gebruikers die via een VPN-toegang zoeken tot Threads. Voor de geïnitieerden, met een VPN kan je een server laten denken dat je apparaat via bijvoorbeeld een Amerikaans netwerk toegang zoekt tot een dienst.

UPDATE

Meta confirm it's blocking EU users accessing Threads via a VPN



“Threads is currently unavailable in most European countries and we have taken further measures to prevent people from those countries accessing threads. Europe continues to be a very important market for… — Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2023

Europese wetgevers zien in het wegblijven van Threads de vruchten van hun werk. Deense wetgever Christel Schaldemose zei recent het volgende tegen Politico: “Het feit dat Threads nog steeds niet beschikbaar is voor Europese burgers toont aan dat EU wetgeving werkt. Ik hoop dat Meta zich ervan verzekerd dat alle regels gedekt en tegemoetgekomen worden voor Threads beschikbaar wordt voor EU burgers.”

Meta zegt dat ze voorals nog wel van plan zijn Threads te lanceren in Europa. Details over een dergelijke lancering zijn bij tijde van het schrijven van dit artikel nog niet gepubliceerd.