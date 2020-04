Thuisquarantaine fun: tweaken met Google search

Met deze 'hacks' hoef je jezelf voorlopig niet te vervelen.





Nu we in thuisquarantaine zitten kunnen we natuurlijk eindeloos bingewatchen op Netflix of wat games naar een nieuw bezoekersrecord helpen. Als de verveling toch toeslaat kun je natuurlijk altijd aan de slag op internet. Met deze Google Search ‘hacks’ heb je zeker een paar uur lol.

Naar de dierentuin op jouw smartphone

Lekker met de kinderen naar de dierentuin is één van de dingen die je nu even moet missen. Als je echter op jouw smartphone naar de Google homepage gaat en de naam van een willekeurig dier intypt zie je de afbeeldingen en wikipedia-beschrijving. Als je dan doorscrolt zie je de optie ‘bekijk een levensgrote leeuw van dichtbij’. Hierbij zie je de knop ‘weergeven in 3D’. Vervolgens komt de leeuw voorbij en hoor je hem brullen. Dit kan zo met heel veel dieren.

De dierentuin horen

Helaas werkt deze AR-optie (nog niet) op de desktop. Daar vind je wel iets anders leuks. Als je ‘dierengeluiden’ intypt in de zoekresultaten zie je na de enter direct onder de zoekbalk een rijtje dieren. De geluiden van de dieren kun je beluisteren. Ook daar kan je even mee vooruit, want er staan er in totaal 49 klaar voor een dierenconcert.

Geinige commando’s

Je kunt natuurlijk ook een beetje spelen met jouw beeldscherm en gegevens. Probeer maar eens de volgende commando’s:

‘do a barrel roll’

‘askew’

‘where am I now’

‘thanos’ (hint, scroll even door tot bij de synopsis en druk op het handschoentje rechts van de synopsis). Als je ziet wat er gebeurd is kun je nog een keer op de handschoen drukken.

De meest verslavende spellen ooit

Nokia was ooit een superpopulaire smartphone en het spelletje ‘snake’ dreef volksstammen tot verslaving. Tik ‘google snake’ in en je kan direct weer aan jouw verslaving toegeven. Natuurlijk kan een potje ‘solitaire’ ook afleiding bieden. Type het woord in de zoekbalk en spelen maar!

Even op adem komen?

Wil je soms even tot rust komen? Haal dan maar diep adem. Als je ‘ademhalingsoefening’ kan je gelijk aan de slag met een oefening van een minuut. Succes!

Overigens zijn er natuurlijk ook bijzondere dingen te doen met Google Maps en hebben we ook tips voor als je serieus goed wilt zoeken.