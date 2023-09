TikTok introduceert nieuwe shopfunctie in de VS

TikTok heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en is vooral onder jongeren buitengewoon populair geworden. De TikTok app stelt gebruikers in staat om video’s te maken en te delen met een wereldwijd publiek. Niet alleen individuele gebruikers, maar ook bedrijven hebben hun weg naar TikTok gevonden. Op het populaire social media platform bieden de bedrijven vaak producten aan of zetten ze influencers in voor promotiedoeleinden. Als gevolg hiervan heeft TikTok het idee geopperd om een in-app webshop toe te voegen, waardoor het aankoopproces van producten nog toegankelijker wordt.

Groeiend verzet tegen TikTok

Naast het beeld van het succesvolle en veel gebruikte sociale media platform, is er ook een aspect van de app die vaak over het hoofd wordt gezien. In Europa is de situatie echter anders, waar het verzet tegen de app gestaag groeit. Velen beschuldigen de eigenaar van TikTok, het Chinese ByteDance, van spionage. Zo denken sommige mensen dat de organisatie de gebruikers bespioneert voor de Chinese overheid.

In Nederland zijn al maatregelen genomen met betrekking tot het gebruik van de app op de telefoons van ambtenaren. Instanties zoals de Belastingdienst en de politie hebben instructies gekregen om de app niet op hun zakelijke telefoons te installeren.

Verslaving neemt toe

Naast de reputatie als een leuke en vermakelijke app waar mensen samenkomen om video’s te delen, brengt TikTok ook enkele nadelen met zich mee. De app staat bekend om zijn verslavende karakter, waarbij gebruikers eindeloos door de content kunnen scrollen. Om deze reden heeft TikTok een tijdslimiet ingesteld voor de minderjarige gebruikers van de app. Bij gebruik van de app krijgen de gebruikers na 60 minuten een vergrendeling te zien. Om extra speling te geven in tijdsbeheer biedt TikTok een verlenging aan van 40 minuten.

Nieuwe kansen voor retailers

Naast de nadelen die de app voor gebruikers kan hebben, blijkt TikTok een uitstekend promotieplatform te zijn voor tal van bedrijven. Dankzij het snelgroeiende platform kunnen bedrijven steeds meer aandacht vestigen op hun producten, mits er een strategische aanpak volgt. Veel bedrijven maken gebruik van influencers om hun producten onder de aandacht van de gebruikers van de app te brengen. Toch biedt TikTok nog meer nieuwe kansen voor retailers met de nieuwe webshop.

De toevoegingen van de webshop

Het inschatten van de voordelen voor zowel de app als retailers, belooft veel goeds. Maar wat wordt er nu eigenlijk toegevoegd? TikTok biedt momenteel naast video’s ook de mogelijkheid tot livestreams. In beide gevallen kunnen contentmakers met de nieuwe toevoeging specifieke producten in hun video’s en/of livestreams integreren. Gemarkeerd met tags waarop gebruikers kunnen klikken. Zo kunnen alle gebruikers direct producten aanschaffen via de in-app webshop. Dit is gunstig voor gebruikers, omdat het niet langer nodig is om verschillende opgemerkte producten op internet op te zoeken. Bovendien kunnen meerdere producten tegelijkertijd worden aangeschaft, met het vertrouwen dat deze producten betrouwbaar zullen worden bezorgd.

Verkrijgbaarheid

Helaas zullen we in Nederland nog even geduld moeten hebben voor deze functie. TikTok heeft namelijk besloten om deze eerst in de VS uit te rollen. Als dit een succes blijkt te zijn, kunnen we verwachten dat het snel beschikbaar zal worden gesteld in andere delen van de wereld, waaronder Europa. Mocht deze functie in Nederland beschikbaar zijn, lees je het in ons artikel.