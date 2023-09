TikTok verwijdert 284 Chinese propaganda accounts

Videoplatform TikTok heeft 284 accounts verwijderd die in verband zijn gebracht met een Chinese desinformatie campagne. Onderzoek van Zuckerbergs gouden gans onthulde dat Chinese politiek gemotiveerde spam netwerken nogal een aanwezigheid hebben op het platform. Tijdens dit onderzoek ontdekte Meta dat deze netwerken ook op verscheidene andere platformen actief zijn, waaronder dus TikTok.

Meta versus Beijing

Meta is gewapend met die kennis gelijk met de heggenschaar door het gebruikersbestand gegaan. Bijna 9000 Facebook en Instagram accounts, groepen en pagina’s zijn inmiddels verwijderd. Allemaal waren ze in verband gebracht met een Chinees spam netwerk dat zich richt op social media gebruikers in Australië en andere delen van de wereld.

Het netwerk houdt zich bezig met het posten van positief commentaar over China en negatief commentaar over bijvoorbeeld de VS. Zo ontkennen spammers van het netwerk dat de Chinese overheid Oeigoeren in concentratiekampen drukt. Aan de andere kant krijgen westers beleid en critici van de Chinese overheid er flink van langs. De spammers die actief zijn op Meta producten zijn volgens het bedrijf ook terug te vinden op YouTube, Reddit, Twitter/X en TikTok dus.

The Guardian Australia stelt vragen

De Australische versie van The Guardian wilde het daar niet bij laten. Vier van de TikTok accounts die Meta noemt in het onderzoek waren na publicatie namelijk nog steeds online. Deze accounts posten video’s waarin wordt ingegaan op de kwestie in Xinjiang. The Guardian Australia kaartte dit aan bij TikTok en kreeg zowaar reactie. TikTok geeft in die reactie aan dat het in totaal 284 accounts heeft verwijderd die de voorwaarden hebben overtreden. Specifiek het verbod op geheime operaties gericht op het beïnvloeden van publieke opinie.

Dat TikTok met de ‘banhammer’ is rondgegaan is uiteraard goed nieuws. Toch blijven er twijfels. Platformen zoals Meta erkennen al jaren dat groepen die in verband worden gebracht met de Chinese staat actief zijn op hun diensten. Onder internetgebruikers zijn ‘Chinese bots’ inmiddels een grap geworden. De aanwezigheid van Chinese bots en spammers, vermeend of werkelijk, wordt voor lief genomen. TikTok erkent dat accounts die de TikTok community willen misleiden een probleem zijn. Maar het Chinese staatsbedrijf heeft uiteraard nog nooit erkend dat de Chinese staat het platform gebruikt voor geheime operaties.

Social media campagnes gericht op ondermijnen vertrouwen in politiek

Over de precieze aard van de rol die de Chinese overheid speelt bij het dagelijkse handelen van TikTok wordt druk gediscussieerd. Maar of het hele platform nu een propagandamiddel is, of het enkel gaat om accounts die misbruik maken van het platform: dat de Chinese overheid gebruik maakt van social media staat vast. Eerder dit jaar stelde een Australische defensie denktank dat Chinese spam netwerken het vertrouwen in de politiek trachten te ondermijnen door berichtgeving over schandalen binnen de overheid te ‘boosten.’

Door bijvoorbeeld consistent en veel te reageren op posts over aantijgingen van seksueel misbruik door leden van het Australische parlement, werden deze posts kunstmatig meer opgepikt door algoritmes die populaire content boosten. Of het nu werkelijke aantijgingen of pure fabricaties betrof, maakte niet uit. Het enige doel was om Australische burgers zo veel mogelijk te confronteren met negatieve berichtgeving over hun politici.

Ook Rusland is bedreven in het inzetten van bots en spammers om publieke opinie te beïnvloeden. Een onderzoek van de Amerikaanse Senaat onthulde dat Moscow Republikeinse politici, de WikiLeaks website en andere middelen heeft ingezet om voormalige president Trump aan de macht te krijgen. Of dergelijk handelen doorslaggevend is geweest is lastig te achterhalen. Wel heeft Trump tijdens zijn presidentschap consistent de belangen van Putin prioriteit gegeven.