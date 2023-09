Tim Cook wil van Apple serieus gaming merk maken

Apple en gaming; het is voor de millennials onder ons een beetje een inside joke geworden. Een veel kleiner aanbod, hardware die nooit gemaakt is met gaming in gedachten en ook nog eens veel duurder is dan de gemiddelde pc. Voor de prijs van een setje wielen voor je Apple Mac Pro kan je een pc bouwen die meer geschikt is voor games, dan welke Mac dan ook. Maar volgens Apple CEO Tim Cook gaan die tijden veranderen. Nu het bedrijf de focus verlegt naar haar VR bril moet gamen op de Mac ook aantrekkelijker worden.

De strijd aan met PlayStation, Xbox en Nintendo

Voor “hard core gamers” zal de pc in de voorzienbare toekomst het platform van keuze blijven. Maar voor de meeste mensen moet gamen gewoon leuk en gemakkelijk zijn. Tim Cook geeft aan zich dan ook vooral te willen gaan meten met de gevestigde gaming consoles zoals PlayStation. Xbox en de Nintendo Switch.

De reden voor deze zet zal vast iets te maken hebben met het feit dat Apple al haar eitjes een beetje in dezelfde mand heeft gelegd. In ieder geval de helft van al haar eitjes. De complete omzet van Apple komt voor ongeveer de helft weg bij alleen de verkoop van iPhones. Apple verdient niet in de laatste plaats zo veel aan iPhones omdat het jaren lang vast heeft gehouden aan klantonvriendelijke praktijken. Nu de Europese Unie het bedrijf is gaan dwingen de meer onverholen aspecten van dit beleid te laten varen, gaat Apple weer diversificeren.

Diensten, waaronder ook apps en games vallen, maken nu een kwart uit van de inkomsten. Dat moet dus meer worden, aldus Cook. In een recent gesprek met RTL Nieuws benoemde hij vooral de toonaangevende plek die het bedrijf heeft binnen mobile gaming. Dat wil hij graag zo houden. Daarbij, zo zegt hij, gaat het bedrijf daar alleen maar meer in investeren.

iPhone als console concurrent

Het is dan ook de iPhone, en niet een Mac of nieuw te ontwikkelen console waarmee Tim de strijd naar Sony en Microsoft wil brengen. De nieuwe generatie iPhones hebben aan de duurdere kant van het segment (15 Pro en Pro Max) zulke krachtige grafische processors, dat ze volgens Apple veel meer kunnen zijn dan alleen Candy Crush apparaten.

Console gamen op je iPhone: dat is de visie die Cook nu uitdraagt. En dan geen games die een PS2 nog niet aan het zweten weten te maken. Nee, het zou moeten gaan om software die op de PS5 speelbaar is. Apple wil zich op deze manier aantrekkelijker maken voor gameontwikkelaars. Deze hoeven dan niet meer te kiezen of ze een mobile of een console game willen maken. Vooralsnog zijn er bij ons weten nog geen grote game studio’s die voor de iPhone games aan het ontwikkelen zijn. Maar Cook zegt dat het gezien de energie die zijn bedrijf in het ontwikkelen van hardware steekt wellicht wel die kant op zal gaan.