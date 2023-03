Tips voor je eerste fietsvakantie

Ben je van plan om op fietsvakantie te gaan of overweeg je een vakantie met de fiets? Een kleine greep van de voordelen hiervan zijn: je bent lekker buiten, het is fysiek en mentaal gezond en je hebt hier niet veel budget voor nodig.

Als je voor het eerst op fietsvakantie gaat, zijn er een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Welke fiets heb je nodig? En welk zadel is het beste? In deze blog lees je de belangrijkste tips voor je fietsvakantie.

#1 Belangrijke punten bij kiezen van fiets

Als je op fietsvakantie besluit te gaan binnen Europa is het niet nodig om de allerduurste fiets uit te kiezen. Wel is het belangrijk dat het frame past bij jouw beenlengte en er een fijn zadel op zit op de juiste afstand van het stuur. Je kunt het beste gaan voor een herenfiets in plaats van een damesfiets.

Om een juiste vakantiefiets te kiezen, kun je het beste letten op de onderstaande 5 punten:

Wielmaat en bandbreedte : Ga je binnen de EU fietsen? Dan is het advies om een fiets aan te schaffen met smalle of brede banden met 28 inch. Buiten de EU is het advies om te beschikken over 28 inch brede banden. Als je van plan bent veel op onverharde wegen te fietsen is het advies om voor brede banden met 27,5 of 28 inch te kiezen.

: Ga je binnen de EU fietsen? Dan is het advies om een fiets aan te schaffen met smalle of brede banden met 28 inch. Buiten de EU is het advies om te beschikken over 28 inch brede banden. Als je van plan bent veel op onverharde wegen te fietsen is het advies om voor brede banden met 27,5 of 28 inch te kiezen. Soort systeem van de versnelling : De keuze voor een versnellingssysteem is vooral afhankelijk van het budget voor je fiets. Bij een budget van ongeveer 2.500 euro is een derailleursysteem van Shimano Deore of Shimano XT het advies. Bij een budget van meer dan 1.000 euro is de onderhoudsarme versnellingsnaaf van Rohloff het beste.

: De keuze voor een versnellingssysteem is vooral afhankelijk van het budget voor je fiets. Bij een budget van ongeveer 2.500 euro is een derailleursysteem van Shimano Deore of Shimano XT het advies. Bij een budget van meer dan 1.000 euro is de onderhoudsarme versnellingsnaaf van Rohloff het beste. Keuze ketting of riemaandrijving : een ketting heeft zo nu en dan een drupje olie nodig om weer met plezier gebruikt te kunnen worden. Een alternatief voor de ketting is de tandriem. Deze gaat over het algemeen langer mee en bij onderhoud heb je geen last van olieresten. Wel betaal je hier 300 tot 500 euro meer voor.

: een ketting heeft zo nu en dan een drupje olie nodig om weer met plezier gebruikt te kunnen worden. Een alternatief voor de ketting is de tandriem. Deze gaat over het algemeen langer mee en bij onderhoud heb je geen last van olieresten. Wel betaal je hier 300 tot 500 euro meer voor. Remmen : Ouderwetse velgremmen met remblokjes van rubber tussen de velg hebben nog altijd de voorkeur. Liever een krachtigere rem? Dan zijn de hydraulische velgremmen een uitstekende optie.

: Ouderwetse velgremmen met remblokjes van rubber tussen de velg hebben nog altijd de voorkeur. Liever een krachtigere rem? Dan zijn de hydraulische velgremmen een uitstekende optie. Verlichting: Goede verlichting op je fiets is noodzakelijk om veilig op pad te kunnen. Niet alleen ben je zo voor andere weggebruikers goed zichtbaar, ook kun je zelf donkere wegen goed verlichten. Je kunt kiezen voor een batterijverlichting of voor een kwaliteitsnaafdynamo met een goede koplamp. De naafdynamo is de meest veilige optie.

#2 Keuze zadel

Een keuze voor het ideale zadel is heel persoonlijk. Er bestaat niet iets als een perfect zadel voor iedereen. Elk persoon heeft een andere bouw. De meeste vakantiefietsers geven de voorkeur aan een leren zadel. Een zadel van gel wordt bij warm weer vaak als onaangenaam ervaren. Zadelpijn heeft onder andere te maken met de keuze voor een zadel, maar ook met je eigen zithouding en de afstelling van je zadel.

#3 Goede fietsuitrusting

Goede fietsuitrusting gaat verder dan alleen een goede fiets. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om fietsschoenen aan te schaffen met SPD’s. Dit zijn plaatjes die je kunt klikken op je trappers. Maar ook een goede regenbroek en regenjas zijn verstandig mee te nemen tijdens je fietsvakantie.

Vergeet daarnaast geen goede helm aan te schaffen! Met een goede fietshelm voorkom je op een simpele manier ernstig letsel. Een fietshelm maakt de kans op ernstig letsel bij een botsing of val 60% minder. Daarnaast heb je met een goede helm 70% minder kans op een dodelijk hoofd- of hersenletsel.