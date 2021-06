Top 10 best bekeken Netflix content - Lupin deel 2 domineert - Apparata

De top 10 best bekeken content op Netflix (Nederland) wordt sinds de release van Lupin deel 2 gedomineerd door de Franse hitserie.

Het is altijd een raadsel welke show of film een hit wordt, ook voor Netflix. Een relatief onbekend verhaal met een vrij onbekende doch sympathieke hoofdrolspeler dat zich afspeelt in Frankrijk; het bleken de ingrediënten voor een monsterhit. We hebben het dan natuurlijk over Lupin, waarvan deel 2 eerder deze maand op Netflix verscheen. Sinds de release domineert de serie de oogballen van afnemers van de streamingdienst.

Lupin deel 2 domineert Netflix

Lupin deel 2 verscheen op 11 juni op Netflix en sinds dien is de serie eigenlijk steevast te vinden in de top 10 van populairste content. Om dat in perspectief te zetten, de streamingdienst verwelkomde eindelijk (de eerste aflevering van) seizoen 5 van Rick & Morty. De razend populaire sci-fi-show heeft een toegewijde fanbase die een ruim jaar moest wachten. Toch kon die fanbase niet op tegen de mainstream aantrekkingskracht van Lupin.

De serie vertelt het verhaal van meesterdief en professionele gentleman Assane Diop. Hij is hevig geïnspireerd door het bestaande fictieve personage Arsène Lupin. Omar Sy (Intouchables) vertolkt de hoofdrol, wat ongetwijfeld bijdraagt aan het succes van de serie. Het feit dat seizoen 1 eigenlijk midden in het verhaal stopte met een gigantische cliffhanger, voegt ook aan de populariteit toe.

Top 10 populairste Netflix-content in Nederland

Verder ontvingen Lucifer, Rick & Morty, The Last Kingdom en Élite recentelijk een nieuw seizoen. Ook die shows zijn in de Nederlandse top 10 populairste Netflix-content van dit moment te vinden. Er staan slechts 2 films in de top 10, beide Netflix Originals. Check hieronder de 10 meest populaire films en series die het Nederlandse publiek op het moment van schrijven kijkt. Spoiler alert, Lupin deel 2 spant al dagen de Netflix-kroon.