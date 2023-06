Top 4 elektrische bakfietsen voor honden 

Wil jij graag je hond overal mee naartoe nemen, maar bezit je geen auto of wil jij graag duurzamer van A naar B komen? Dan is een bakfiets een goede oplossing! In dit artikel lees je meer over de vier beste bakfietsen van Babboe die geschikt zijn voor honden. Zo kun jij een goede vergelijking maken en bepalen wat de beste optie is voor jouw viervoeter.

#1 City-E – 450 Wh – DB

Je fiets met deze moderne en zeer wendbare bakfiets overal gemakkelijk naartoe. Jouw hond kan voor in de ruime bak zitten en de riem kun je vastmaken aan de gordels. Doordat er een deurtje in de bak is gemaakt die je open kunt doen, springt de hond gemakkelijk in de bak. Deze elektrische fiets heeft een krachtige accu met een bereik van 50 tot 80 kilometer. Daarnaast heeft deze bakfiets 7 versnellingen, waardoor je een groot schakelbereik hebt en extra comfortabel fietst. Woon jij in de stad en moet je veel smalle weggetjes door om bij het park te komen? Dan is de Babboe City-E – 450 Wh – DB met twee wielen echt iets voor jou!

Type rit Dagelijkse korte ritten Soorten remmen Hydraulische schijfremmen Aantal versnellingen 7 Kracht motor 40 Nm

#2 Big-E – 375 Wh

De Babboe Big-E bakfiets is ideaal voor jou en je hond. Het is een stevige elektrische driewieler die heel stabiel staat en dankzij de hoge bak kan de hond er niet zomaar uit springen. Zo kun jij met een gerust hart op pad. Dankzij de stevige, ruime bak kun je ook een grote hond met gemak meenemen. Wat ook handig is aan de Big-E is de parkeerrem,waardoor de fiets niet zomaar weg rolt tijdens het stilstaan. Deze bakfiets heeft een actieradius van 40 tot 60 kilometer en doordat de motor in het achterwiel zit, voelt het alsof je altijd een duwtje in de rug krijgt tijdens het fietsen. De fiets is dus perfect voor jou als je met je hond vaak op pad wilt gaan!

Type rit Dagelijkse korte ritten Soorten remmen Trommelremmen i.c.m. mechanische schijfremmen Aantal versnellingen 7 Kracht motor 40 Nm

#3 Curve-E- 500 Wh – RD / DB

Deze elektrische fiets van Babboe heeft een mooie en moderne uitstraling. Doordat de fiets 3 wielen heeft en een afgeronde bak, lijkt deze bakfiets iets compacter en ervaar je veel evenwicht. Dankzij de hoge rand is ook deze elektrische bakfiets geschikt om samen met je hond op pad te gaan! De fiets is voorzien van een parkeerrem en door de derailleurversnelling schakel je makkelijk en fiets je soepel weg. De Curve-E- 500 Wh heeft de motor in het achterwiel en dat zorgt ervoor dat je extra licht fietst. Het is een goede keuze voor jou en je hond als je op zoek bent naar een comfortabele, mooie bakfiets!

Type rit Dagelijkse korte ritten Soorten remmen Rollerbrakes en Hydraulische schijfremmen Aantal versnellingen 7 Kracht motor 40 Nm

#4 Dog-E – 500 Wh – TR / DB

De naam zegt het al, de Babboe Dog-E 500 Wh is speciaal ontworpen voor honden. Het is een betaalbare elektrische bakfiets waarbij je veilig je hond(en) mee kunt nemen. De bak is speciaal ontworpen voor honden. Het deurtje aan de voorkant kun je losmaken, waardoor het een loopplank wordt. Zo loopt jouw viervoeter makkelijk de bak in. Daarnaast is het ook mogelijk om de riem vast te maken en je kunt er ook voor kiezen om een extra antislipmat te bestellen. De e-bakfiets beschikt over een 500Wh accu en 7 versnellingen, zodat je licht trapt en makkelijk overal naartoe fietst!

Type rit Dagelijkse korte ritten Soorten remmen Trommelremmen i.c.m. Hydraulische schijfremmen Aantal versnellingen 7 Kracht motor 40 Nm

Waar moet je op letten bij het kopen van een e-bakfiets voor je hond?

Als je een bakfiets gaat kopen zijn er meerdere dingen waar je op moet letten. Natuurlijk let je op zaken zoals remmen, versnellingen en de accucapaciteit, maar met een hond komen er nog twee belangrijke aandachtspunten bij: het instappen en de veiligheid. De bakfiets moet zo zijn ingedeeld dat de hond gemakkelijk in de bak kan komen. Je wilt grote honden niet elke keer in de bak tillen en te hoog springen is natuurlijk ook niet goed voor jouw hond. Ook is veiligheid een belangrijk punt. Je wilt dat de rand van de bak hoog genoeg is en eventueel de optie hebben om de riem vast te kunnen maken. Zo kun je veilig van A naar B fietsen.

Zo leer je jouw hond wennen aan de elektrische bakfiets

Een hond snapt natuurlijk niet gelijk wat de bedoeling is en dat hij het beste netjes in kan stappen en gewoon stil kan blijven zitten. Hoe pak je dit aan? Ten eerste moet je zorgen dat je hond het leuk gaat vinden, laat hem bijvoorbeeld eerst een paar keer instappen als de fiets stilstaat en beloon hem met koekjes. Daarna kan je hem gaan vast zetten en steeds een stukje verder fietsen. Doet hij dit goed? Beloon hem dan goed met je stem en als je stilstaat, geef hem dan koekjes.

Als je nog twijfelt kan je ook eerst een proefrit maken. Je kunt gratis een proefrit inplannen bij jou in de buurt via Fietsvoordeelshop.nl.