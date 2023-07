Triomf van de consument: winkels worden aangepakt voor misleidende countdowns.

Vele webshops hebben een bericht ontvangen met de mededeling direct te stoppen met misleidende countdown timers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt webshops die gebruik maken van tijdelijke en misleidende aanbiedingen.

Het is tijd om webshops aan te pakken

Webshops die valse countdown timers gebruiken om consumenten te haasten in hun aankoopbeslissingen, worden nu aangepakt door de Autoriteit Consument & Markt. Webwinkels maken gebruik van een soort nep-timer om de indruk te wekken dat een aanbieding binnenkort afloopt, terwijl deze in werkelijkheid nog lang niet verlopen is. Al een geruime tijd is dit een doorn in het oog van consumenten en consumentenorganisaties.

De Autoriteit Consument & Markt heeft aangekondigd dat zij strenger zullen optreden tegen webshops die deze misleidende praktijken blijven hanteren. Doen zij dat niet, dan kan de Autoriteit Consument & Markt boetes opleggen.

Countdown timers

Het idee van countdown timers is om de consument onder druk te zetten om snel en misschien wel impulsief te handelen en de aankoop te doen, voordat de aanbieding verloopt. Deze timers staan op webshops en worden dus gebruikt om de indruk te wekken dat een aanbieding binnenkort afloopt. Echter zijn deze timers vaak nep en worden ze op een misleidende manier gebruikt om de consument te ‘dwingen’ tot een aankoop.

Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat consumenten geneigd zijn om sneller tot een aankoop over te gaan wanneer zij het idee hebben dat een aanbieding binnenkort afloopt. Dit geldt vooral wanneer de timer wordt gepresenteerd als een soort ‘unieke kans’. Bij de consument ontstaat er hierdoor het gevoel krijgt dat deze aanbieding niet zomaar voorbij mag gaan. Dit zorgt dus voor enige tijdsdruk en impulsiviteit bij consumenten.

De ‘dark patterns’

Er valt genoeg te zeggen over verkooptechnieken, maar ze zijn niet allemaal helemaal correct, eerlijk en transparant. Zo heb je de zogenoemde ‘dark patterns’. Dit zijn ontwerpelementen die bedoeld zijn om consumenten te misleiden of te manipuleren om bepaalde acties uit te voeren. Countdown timers zijn een mooi voorbeeld van zo’n dark pattern. Helaas gebruiken veel webshops deze techniek op een misleidende manier door de timer te starten, waardoor consumenten worden verleid om sneller te kopen, maar wanneer deze timer afgelopen is het zo maar kan zijn dat deze timer opnieuw start met misschien wel een veel goedkopere productprijs.

Andere verkooptechnieken

Er bestaan verschillende technieken die webshops gebruiken om consumenten te verleiden tot aankoop. En met verleiden is natuurlijk ook niks mis, het gaat er juist om dat consumenten niet misleid worden. Enkele voorbeelden zijn; schaarste creëren en sociale bewijskracht. Dit verwijst naar het idee dat mensen geneigd zijn om de acties van anderen te volgen wanneer ze onzeker zijn over een bepaalde beslissing. Maar ook persoonlijke aanbevelingen, gratis verzending en korting geven zijn manieren van slimme verkooptechnieken.

Het is belangrijk om op te merken dat sommige van deze verkooptechnieken mogelijk misleiden of manipulatief kunnen zijn. Het is daarom wel belangrijk voor webshops om eerlijk en transparant te blijven over hun marketingpraktijken. Hierdoor creëer je ook meer vertrouwen bij de consument.