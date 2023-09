TU/e-team transformeert het autoleven

Jaarlijks rollen er wereldwijd duizenden auto’s van de productiebanden. Om de paar jaar gaat de consument weer op zoek gaan naar een nieuwe auto vanwege de beperkte levensduur van hun huidige voertuig. Recentelijk heeft het studententeam TU/ecomotive van de Technische Universiteit Eindhoven echter een grote sprong voorwaarts gemaakt in het verlengen van de levensduur van auto’s.

Met de introductie van de revolutionaire auto genaamd ‘Eterna’ hebben ze een modulair ontwerp gecreëerd dat de levensduur van auto’s aanzienlijk verlengt. Dat betekent minder negatieve impact op het milieu. In dit artikel krijg je een kijkje achter de schermen van dit innovatieve product en wat dit zal betekenen voor de toekomst van de auto-industrie.

De revolutie van Eterna

Eterna is de naam van de gecreëerde auto. Dit voertuig beschikt over een verdubbelde levensduur en is een milieuvriendelijker ontwerp. Het team heeft de auto opgedeeld in twee hoofdcomponenten. Allereerst is er de onderkant. Die bestaat uit een soort skateboard, waarin duurzame elementen zoals de accu en elektromotor zijn geïntegreerd. Deze componenten hebben een aanzienlijk langere levensduur voordat ze aan vervanging toe zijn. Het tweede deel is de bovenkant. Dit deel bevat juist eenvoudig vervangbare elementen, zoals sensoren en veiligheidsvoorzieningen. Deze aanpak maakt het onderhoud van de auto gemakkelijker en draagt bij aan de verlenging van de levensduur van het voertuig.

Introductie van een nieuw abonnementensysteem

Hedendaags komt het vaak voor dat de kosten van een reparatie hoger zijn dan de huidige waarde van de auto. Hierdoor neigen consumenten er vaak naar hun voertuig weg te doen en een nieuwe te kopen. Door deze handeling kan een ongunstige impact op het milieu en onnodige vervuiling voorkomen. Het studententeam TU/ecomotive heeft echter een innovatieve oplossing bedacht: een abonnementsysteem in plaats van een eenmalige aankoop.

Win-winsituaties voor fabrikanten en consumenten

Met dit abonnementsysteem ontstaat een constante inkomstenstroom voor autofabrikanten, wat zowel in hun voordeel als dat van de consument is. Het verlaagt de initiële kosten voor consumenten aanzienlijk. Het studententeam hoopt met stabiele inkomsten fabrikanten aan te moedigen om oudere auto’s te blijven updaten. Dit leidt tot voordelen voor consumenten. Zo zullen ze langer geneigd zijn om in hun oudere auto’s te blijven rijden.

Door regelmatige updates blijven de voertuigen ook profiteren van moderne toevoegingen en blijven ze milieuvriendelijker en aantrekkelijker voor eigenaren.

Het toekomstbeeld

Tegenwoordig is autoleasing buitengewoon populair, zowel onder jongeren als ouderen. Het stelt mensen in staat om elke maand een vast bedrag te betalen en in een van de nieuwste auto’s te rijden, zonder zich zorgen te hoeven maken over onderhoudskosten en afschrijvingen. De voordelen lijken de nadelen te overtreffen. Om dit concept verder te verfijnen, heeft het studententeam als doel de levensduur van auto’s te verlengen. Door deze verlenging zouden consumenten in staat zijn auto’s ouder dan 5 jaar te leasen.

Het studententeam is ervan overtuigd dat er een markt is voor dit toekomstbeeld en dat het haalbaar is. Hun streven is om dit te realiseren met Eterna: een auto die dankzij frequente updates en betaalbare tarieven aantrekkelijk zal blijven voor consumenten. Samen met diverse bedrijven werken ze aan baanbrekende ideeën en kijken ze uit naar de opkomende revolutie van de levensduur van auto’s.