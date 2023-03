Twitter aandelen voor overgebleven personeel: Musk

Na enkele zware ontslagrondes zijn er nu minder dan 2000 personeelsleden over. Maar die worden nu wel in de watten gelegd met Twitter aandelen.

Personeel was grootste kostenpost van Twitter

Voor de overname door Elon Musk had Twitter ongeveer 7500 personeelsleden, die gemiddeld met meer dan een ton per jaar naar huis gingen en een uitermate luxe leventje leidden. De personeelskosten maakte voor de overname ongeveer drie vijfde uit van alle kosten van Twitter, rond de 3 tot 4 miljard per jaar.

Daarvan kregen al vrij snel na de overname van de Twitter aandelen de helft hun ontslag, wat in de maanden daarna uitgroeide tot nog meer. Wat vooral opvalt, is hoe goed Twitter blijft draaien, ondanks dat nu driekwart van het personeel is ontslagen. Klaarblijkelijk kon driekwart van het personeelsbestand uitstekend gemist worden, wat bijvoorbeeld anders is in de zorg en op andere plekken waar ook echt met de handen gewerkt moet worden. Het afschaffen van de moderatie op Twitter en dit vervangen door een algoritme, bleek een goede greep, al is de Europese Unie nu op oorlogspad.

Overgebleven harde kern nu in de watten gelegd

Nu Musk, die toch al niet populair is in progressieve kringen, de hete kastanjes uit het vuur heeft gehad, durfden andere techkeizers, zoals Jeff Bezos van Amazon, Gates en Zuckerberg, het ook aan. Zij kondigden snel achter elkaar eveneens massa-ontslagen aan.

Na deze laatste ontslagronde heeft Musk een harde kern overgehouden van iets minder dan 2000 goede developers en accountmanagers, en wil hij deze natuurlijk vasthouden. En wat voor betere manier is er dan ze mede-aandeelhouders te maken, zoals in de begindagen van de internetboom gebruikelijk was, moet Musk gedacht hebben.

Twitter aandelen nu een goudmijn

Boekhoudkundig is Twitter nu een goudmijn geworden. Want als je ongeveer dezelfde verdienste kan bereiken tegen minder dan de helft van de kosten, zoals Musk nu lijkt te hebben bereikt, wordt de boekwinst, en daarmee de beurswaarde van een bedrijf, vele malen hoger.

Of Musk deze belofte nakomt is natuurlijk niet 100% zeker, maar zoals het nu lijkt, gaat het overgebleven geplaagde Twitterpersoneel daar nu ook van profiteren.