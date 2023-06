Twitter advocaten spreken Musk tegen: Geen bewijs voor overheidsinmenging

Aaah, de Twitter files. Hét bewijs dat de Amerikaanse overheid met harde hand ingrijpt online om de eigen koers zuiver te houden. Een aantal journalisten kreeg toegang tot een serie rapporten die zouden bewijzen dat de overheid van de VS Twitter onder druk heeft gezet om een artikel van de New York Post over Hunter Biden, de zoon van Joe, te verwijderen. Naast dat Elon zelf inmiddels heeft toegegeven dat de Twitter Files kant noch wal raken, zeggen nu ook de advocaten van het bedrijf dat er geen sprake was van overheidscensuur.

Even alles op een rijtje

In december 2022 geeft Twitter CEO Elon Musk een aantal journalisten toegang tot interne documenten van Twitter. Het doel was te bewijzen dat Amerikaanse politieke partijen (nadruk lag vooral op de democraten) platformen zoals Twitter gebruiken om hun politiek te bevorderen, en dat platformen zoals Twitter daardoor een overwegend links geluid laten horen.

Het focale punt van de discussie betrof het schandaal rondom de laptop van Hunter Biden. Hunter, vaker een blok aan het been van zijn vader, had een laptop laten slingeren en gegevens op deze laptop kwamen in de handen van de New York Post die hierover publiceerden. Trump greep de controverse aan om politiek te bedrijven en zodoende werd het geheel een big issue onder Republikeinse stemmers. Toen Musk begon te claimen dat het campagneteam van Joe Biden geprobeerd had Twitter te censureren, waren er dan ook genoeg die interesse hadden.

De complete Twitter Files omvatten meer dan alleen het schandaal rondom Hunter Biden zijn laptop. Shadow banning, daarmee bedoelen we het beperken van het bereik van bepaalde gebruikers, de aanval op het Capitool op de zesde januari en Trump zijn verbanning van Twitter om er een paar te noemen. Belangrijk voor de huidige uitspraken zijn echter vooral de claims rondom Hunter Biden. Specifiek de opvatting dat de FBI is ingezet om druk te zetten op Twitter om het verhaal rond Hunter te modereren.

Het bewijs dat geen bewijs was

De uitspraak van de Twitter advocaten komt voort uit een lopende rechtszaak waarin zij direct tegenspreken wat veel Republikeinen, en Musk, al die tijd beweerd hebben. Namelijk dat communicatie tussen Twitter en de FBI bewijst dat er sprake was van overheidsinmenging voorafgaande aan de afgelopen presidentsverkiezingen. Sterker nog, Twitter zou niets minder zijn dan een arm van de Amerikaanse overheid.

De communicatie tussen de FBI en Twitter betrof voornamelijk een serie updates vanuit de FBI waarin tweets die volgens het agentschap de Twitterregels overtraden werden voorzien van de suggestie dat ze verwijderd moesten worden. Het is feitelijk hetzelfde verhaal als met de Hunter Biden laptop. Ook dat betrof voornamelijk een reeks verzoeken van de Biden campagne om Tweets te laten verwijderen die volgens hen in strijd waren met Twitter’s eigen regels, waaronder foto’s van een bezopen, naakte Hunter Biden die werden gedeeld door derden. Verzoeken dus, en geen orders. Verzoeken die overigens ook regelmatig van de andere kant van het politieke spectrum kwamen, iets waar Musk in alle kleuren over zwijgt.

Musk beweerde zelfs dat de overheid miljoenen had betaald aan Twitter om bepaalde informatie te censureren. Het bleek te gaan om routinematige betalingen van juridische aard, geen betalingen voor content moderatie. “Niets in het materiaal wijst op handelen van welke overheid dan ook of zelfs het bespreken van handelingen aangaande content moderatie met Trump of anderen.” Aldus Twitter. “Het betreft geen bewijs voor overheidsinmenging, want geen van de documenten bevat de eis van een specifieke overheid om content te laten verwijderen, laat staan eentje ondersteund door de dreiging van overheids sancties.”

Een bekend verhaal

De oplettende lezer heeft ondertussen wellicht een vraagteken bij het bovenstaande gezet. Hoe kan een verzoek van de Biden campagne of verzoeken van de FBI gedurende de Trump administratie überhaupt worden gezien als “linkse” overheidsinmenging? Dat komt omdat het hele verhaal naadloos aansluit bij het lopende narratief aangaande de nebuleuse “deep state”, fervente aanvoerder van antifa, links amerika en drag queens, en haar kruistocht om wit, hetero en vooral Christelijk Amerika omver te werpen. De ergste variant van dit fenomeen staat bekend als QAnon en is niets anders dan jaren dertig retoriek in een modern jasje.

De Amerikaanse rechtse politiek flirt al tijden met dergelijke stromingen. Biden is de vijand, en dus onderdeel van de “deep state” die stiekem alles bestuurt. Musk mag dan zeggen liberaal te zijn, zijn uitingen plaatsen hem steevast in dit kamp. Niet voor niets is hij inmiddels de handlanger van wokeism bestrijder Ron “Puddin’ Fingers” DeSantis. Zoals regelmatig het geval is bij rechts Amerika betichten ze hun politieke tegenstanders vooral van waar zij zichzelf schuldig aan maken. Musk zegt “free speech absolutist” te zijn, maar laat bijvoorbeeld direct uitingen die wannabe dictator Erdogan niet zinnen verwijderen wanneer deze dreigt heel Twitter in zijn land te blokkeren.

Wat Musk er precies toe heeft bewogen de knuppel in het hoenderhok te gooien met de Twitter Files, zullen we nooit weten. Vooruitkijkend op de toekomst lijkt mij het in ieder geval verstandig om bij redelijke twijfel het woord van een goed gedocumenteerde leugenaar niet te geloven.