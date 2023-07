Twitter ziet reclame inkomsten met 50% teruglopen

Althans, dat zegt Musk zelf. Waar Elon eerder nog beweerde dat hij het platform na een paar maanden alweer in de zwarte cijfers had getrokken, lijken die blije dagen nu alweer verleden tijd. Het is ook wel lastig om adverteerders aan je te binden wanneer je hard bezig bent om een platform dat zelden tot nooit geld heeft opgeleverd de grond in te boren. Welk geld er wel binnen komt bij Twitter, geeft Elon liever niet uit aan dingen als de huur. Nee, dat kan je beter gebruiken om het advocatenkantoor aan te klagen wat Musk ertoe dwong Twitter te kopen.

Minder inkomsten en een zware schuldenlast

In april vertelde Musk nog aan de BBC dat Twitter ongeveer quitte speelde. De verwachting was toen dat Twitter in het tweede kwartaal winstgevend zou worden. Dat blijkt dus flink tegen te zijn gevallen. In een recente Tweet gaf Musk aan dat de cashflow nog altijd negatief is.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023

Toen Elon eind vorig jaar Twitter over nam waren inkomsten uit reclames goed voor zo’n 90% van alle inkomsten van het bedrijf. Dat adverteerders massaal de benen namen nadat Musk het platform had gekocht was dan ook een veeg teken. Linda Yaccarino nam het stokje van Elon over en trad eerder deze zomer aan als CEO. Yaccarino geld als een bewezen kracht en moest er voor zorgen dat de adverteerders weer terug komen. Nu is het te vroeg om haar invloed te zien in de cijfers van het afgelopen kwartaal, het lijkt er niet op dat Yaccarino er in slaagt Twitter bij te sturen.

Musk heeft geprobeerd om Twitter minder afhankelijk te maken van reclame-inkomsten. Met de komst van Twitter Blue zou het platform gaan draaien op een vaste stroom aan abonnementskosten. Alle grappen en grollen die zijn uitgehaald met betaalde verificatie terzijde, destijds werd al gewaarschuwd dat een dergelijk plan Twitter niet onafhankelijk zou gaan maken van reclame-inkomsten. Sterker nog, het zou Twitter zelfs geld kunnen kosten. Musk heeft de waarschuwing naar zich neer gelegd, maar kan nu dus niet anders dan concluderen dat ze gelijk hadden.

Slechts 57% van top adverteerders tot en met april vertrokken

De Tweet van Musk reflecteert de trend die al langer gezien wordt bij Twitter. Musk mag dan beweerd hebben dat hij het bedrijf in april op het punt stond winst te gaan maken, de inkomsten lopen sinds zijn aantreden enkel terug. Van de 1000 top adverteerders was in april april, toen Musk de opmerking maakte, nog minder dan de helft actief op het platform. Volgens The New York Times zag Twitter de inkomsten in de eerste week van mei met 59% dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Musk is dan ook beslist minder positief over de stand van zaken. In een livestream event met kandidaat voor de democratische presidentsnominatie Robert F. Kennedy Jr, gaf hij toe dat het “extreem moeilijk” is geweest. “Onze inkomsten zijn gehalveerd omdat we niet de juiste lijn hebben bewandeld (lett. ‘toe the line’ niet naar de autoriteiten hebben geluisterd).”

Het zijn keuzes als het betalen van zelfverklaarde vrouwenhater Andrew Tate die er voor gezorgd hebben dat adverteerders de benen hebben genomen. Musk zal dan ook voornamelijk naar zijn eigen aandeel in deze extreme moeilijkheden moeten kijken. Gezien de explosieve populariteit van Twitterconcurent Threads kan het mogelijk al te laat zijn voor Twitter en Musk.