Ubisoft heeft smerig trucje voor Assassin’s Creed Valhalla-DLC?

Ubisoft mogelijk een smerig trucje uit met geschrapte Assassin’s Creed: Valhalla-DLC, maar wellicht is het een zegen voor de franchise…

Het is een lastige tijd voor game-ontwikkelaars, aangezien de afgelopen jaren vanuit thuis gewerkt moest worden. Ubisoft heeft naar verluidt een geniepig trucje bedacht om de releasedata toch allemaal te halen. Het betreft Assassin’s Creed: Valhalla, downloadable content en een beetje oppoetswerk.

Assassin’s Creed Valhalla-DLC wordt nieuwe game?

Volgens anonieme bronnen heeft Ubisoft eind vorig jaar besloten dat DLC voor Assassin’s Creed: Valhalla omgetoverd wordt tot een volledig nieuwe game. Wat in eerste instantie extra betaalde content zou zijn, gaat volgens Bloomberg straks dus meermaals over de kop om als volledige game te dienen.

Op zich geen schande, aangezien spelers misschien wel klaar zijn met het geprezen AC: Valhalla. Maar als klap op de vuurpijl zou de nieuwe game draaien om het personage Basim uit Valhalla. Er komt dus geen strikt nieuwe protagonist, maar een personage waar al veel aandacht aan is besteed in Valhalla.

Niet gek, dat Ubisoft volgens de bronnen juist een kleine Assassin’s Creed gepland heeft staan. Tot dusver werden de werelden van de games vol sluwe moordenaars alsmaar groter. Vooral Valhalla was immens. De aankomende game, die ergens dit jaar of in 2023 uit moet komen, zou zich meer richter op stealth actie en een kleinschaliger verhaal.

Toch goede richting

Mocht dat alles waar zijn, dan moeten we de ogenschijnlijke krenterigheid van Ubisoft even laten voor wat het is. Eerlijk is eerlijk, de meeste fans zullen nu wel klaar zijn met weer een nieuwe setting, een enorme map vol arbitraire klussen en een allesomvattend verhaal vol Bijbelreferenties en geforceerde flashbacks.

Als geluk bij ongeluk is het misschien juist wel goed voor de franchise om eens wat anders te doen. En als we daar een te dure Assassin’s Creed: Valhalla-DLC minder voor krijgen, dan is dat wat mij betreft een dubbele win.