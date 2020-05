Ubisoft klaagt Apple en Google aan voor gênante kopie game

Ubisoft klaagt Apple en Google aan voor het aanbieden van een schaamteloze kopie van Rainbow Six: Siege genaamd Area F2. De gelijkenissen zijn ongekend.

Het Franse gamebedrijf Ubisoft sleept Apple en Google voor de rechter voor een Rainbow Six: Siege ripoff. Dat meldt Bloomberg. De respectievelijke app-winkels verkopen een game genaamd Area F2. Volgens de uitgever en Assassin’s Creed-maker is het een regelrechte kopie van Siege. En eerlijk is eerlijk, het is echt gênant hoeveel de ripoff op Siege lijkt.

Area F2 tegenover Rainbow Six: Siege

De laatste weken krijg ik op verschillende websites een advertentie van Area F2 te zien. De relatief nieuwe mobiele game trok gelijk mijn aandacht; ik dacht oprecht dat dit een mobiele versie van het uitzonderlijk populaire Rainbow Six: Siege was. Maar pas bij de research voor dit artikel blijkt dat het om een schaamteloze ripoff gaat.

Het gameplayconcept is bijvoorbeeld één op één overgenomen. Doorgaans hebben games daarentegen geen patent op een algemeen concept. Dan zouden veel toppers niet eens bestaan. Maar in Area F2 zijn ook de U.I., de wapens, de Operators, de gadgets en zelfs de omgevingen deels of volledig overgenomen. Alles in die game schreeuwt Rainbow Six: Siege, maar ze hebben niets met Ubisoft’s pareltje te maken.

Check in de onderstaande video een duidelijke vergelijking tussen de twee.

Laat het aan de Chinezen over

Nu komt het helaas redelijk vaak voor dat games zo schaamteloos overgenomen worden dat ze bijna niet te onderscheiden zijn van het origineel. De praktijk leert dat die games eigenlijk disproportioneel vaak uit China komen. Er zijn genoeg lijstjes van Chinese game-ripoffs te vinden op het internet en Area F2 is geen uitzondering.

Het Chinese Ejoy.com geeft Area F2 uit. Dat bedrijf is weer onderdeel van de Chinese online techgigant en miljardenbedrijf Alibaba. En laten we wel eerlijk wezen, Ubisoft zou natuurlijk dit bedrijf keihard moeten aanpakken. Dat staat ongetwijfeld op de planning, maar in eerste instantie staan Google en Apple in Ubisoft’s vizier.

Ubisoft klaagt Apple en Google aan

De app stores van de twee tech-giganten bieden Area F2 aan, ondanks de meldingen van Ubisoft dat de games inbreuk maken op intellectueel eigendom. Het feit dat ik reclame te zien krijg voor de game als ik via Chrome een website op basis van Google ads bezoek, onderstreept dat.

Volgens Bloomberg weigeren Apple en Google de betreffende game uit hun virtuele app-winkels te halen. Uiteindelijk zal het wel een moeilijke strijd voor Ubisoft worden. Intellectueel eigendom bewijzen is lastig, zeker als de vermeende ‘dief’ geen code, assets of design-elementen heeft gekopieerd. Of dat bij Area F2 van toepassing is, is niet bekend.