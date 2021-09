Van iPhone naar Samsung overstappen is nu een eitje

Dankzij WhatsApp is het nu heel eenvoudig om van iPhone naar Samsung overstappen. Een muur is weggenomen.

Zowel iOS als Android hebben hun eigen ecosysteem. Heb je eenmaal voor een partij gekozen, dan is het lastig om dit te doorbreken. Maar misschien wil je helemaal niet vast komen te zitten in zo’n ecosysteem. En na een tijdje bijvoorbeeld overstappen van een iPhone smartphone naar een Samsung. Daarvoor moeten eerst muren weggenomen worden.

iPhone Samsung overstappen

Die muur is er in vorm van data overzetten. Hoe makkelijker je items van de ene smartphone na de ander kan verhuizen, hoe lager de drempel. Wat dat betreft is deze ontwikkeling heel fijn. Je kunt nu WhatsApp gespreksgeschiedenis meenemen van een iPhone naar een nieuwe Samsung. De feature werd al aangekondigd tijdens het Unpacked event van de Zuid-Koreaanse techgigant. Nu is de uitrol live.

Naast gesprekken is het ook mogelijk om gespreksopnames, foto’s en video’s mee te nemen als je gaat overstappen van iPhone naar de Samsung. Een vereiste is dat de Samsung smartphone in kwestie minimaal Android 10 draait. Voor nu werkt de feature enkel in combinatie met smartphones van het genoemde merk. In de nabije toekomst komt er echter ondersteuning voor nog veel meer Android smartphones van andere merken.