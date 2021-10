Vergelijking: Google Pixel 6 Pro is een keiharde flagship killer

Afbeelding via Google

In deze vergelijking leggen we de gloednieuwe flagship killer Google Pixel 6 Pro naast de Samsung Galaxy S21 Ultra en iPhone 13 Pro Max.

Google kondigde gisteravond de Google Pixel 6 en 6 Pro aan. De gloednieuwe smartphoneserie maakt gigantische sprongen vooruit en vestigt Google misschien zelfs in de flagship killer-categorie. Sterker nog, dat kun je gemakkelijk concluderen met de volgende vergelijking: de Google Pixel 6 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 13 Pro Max. Het enige nadeel: Google brengt de Pixel 6-serie niet in Nederland uit, maar daar zijn genoeg wegen omheen.

Vergelijking: Google Pixel 6 Pro is een flagship killer

Momenteel zijn er twee gevestigde vlaggenschepen die het beste van het beste moeten leveren. Zowel de Samsung Galaxy S21 Ultra als de nieuwe iPhone 13 Pro Max kosten zo’n €1250 euro (adviesprijs). Voor respectievelijk Android- en iOS-liefhebbers is dit de crème de la crème.

En toen was daar ineens Google, met een monster van een eigen vlaggenschip. Voor €900 euro levert de zoekgigant een smartphone die van alle gemakken is voorzien. De Galaxy S21 Ultra maakt gehakt van de iPhone 13 Pro Max, maar Google maakt voor die prijs weer gehakt van de S21 Ultra.

Balancering van overdaad

Zoals uit de onderstaande vergelijking is op te maken, doet Google met de Pixel 6 Pro op alle fronten grofweg hetzelfde als Samsung. Maar dan nét wat budgetvriendelijker. In plaats van een 108MP hoofdcamera, kiest Google voor een schappelijke 50MP. En tenzij je foto’s op een 10×10 meter canvas wil printen, is dat ruim voldoende. In plaats van het compleet overbodige 16GB RAM houdt Google het netjes bij 12GB. In plaats van een ultrasonische vingerafdrukscanner (letterlijk) kiest Google voor een zeer degelijke in-display optische scanner.

Kortom, op papier levert Google op die vlakken nét wat minder dan Samsung. De vraag is of dat in de praktijk uitmaakt. In alle bovenstaande gevallen is dat nauwelijks het geval, tenzij je hele specifieke eisen hebt. Wat daarentegen wel praktisch te merken is, is de besparing van zo’n €350,-.

Monsterprocessor

En dan is er nog de gloednieuwe Google Tensor-SoC. Het is de eerste keer dat Google een eigen processor maakt. Deze is opgebouwd uit welbekende cores van Arm Cortex-kernen die allemaal overeen komen met de Samsung Exynos 2100. Hoewel de kloksnelheden een iets andere verhouding hebben, komt de Google Tensor grofweg overeen met Samsung’s Galaxy S21 Ultra-SoC. Ook de Mali G78-GPU is exact hetzelfde.

Conclusie

Het is geen geheim dat Google met de Pixel 6 en 6 Pro nét iets onder de absolute high-tech top mikt, zo zie je wel in de onderstaande vergelijking. Het interessante van dit toestel is daarentegen de brug die het slaat tussen de superieure overdaad van Samsung en de elegante efficiëntie van Apple.

De Pixel 6 Pro is op papier een monstersmartphone die voor een vanafprijs van 900 euro ver van de absurde bedragen van de Galaxy S21 Ultra en iPhone 13 Pro Max blijft. En dat flirt met de flagship killer-energie die al een tijdje mist in de smartphone-industrie.