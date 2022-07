Vergrendelscherm van je telefoon gaat op de schop

Het vergrendelscherm van zowel je iPhone als je Android telefoon gaat flink op de schop.

Het eerste wat je ziet als je je telefoon uit je broekzak of handtas haalt is je vergendelscherm. Nu opgeleukt met een foto van je kinderen of een logo van je werkgever. Meestal kun je wel zien dat je een bericht hebt, maar dat is het wel zo’n beetje. Zonde van de ruimte vinden de grote techbedrijven zo blijkt onder andere uit de iOS 16 update van Apple, maar naar verluid ook uit wijzigingen die naar Android komen.

Maandag werd de beta versie van iOS 16 gelanceerd en wordt voor het eerst echt duidelijk hoe dat nieuwe vergrendelscherm er uit gaat zien. Natuurlijk kregen we al een voorproefje bij de aankondiging van iOS 16, waar Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering van Apple, het de grootste update ooit. Maar wat kan er nu allemaal uiteindelijk?

Nou de nieuwe widgets zullen vooral de bruikbaarheid van het vergrendelscherm vergroten. Je kunt nu al op de iPhone widgets toevoegen aan het secundaire scherm dat tevoorschijn komt als je het hoofdvergrendelscherm naar rechts veegt. Nu voegt iOS 16 widgets toe aan dat hoofdvergendelscherm.

Meer informatie

Het idee is dat je in één oogopslag meer informatie kunt zien als je die telefoon tevoorschijn haalt. Bijvoorbeeld de temperatuur buiten, je volgende afspraak of activiteiten die je Apple Watch heeft geregistreerd. Nu zijn dit soort mogelijkheden bij Android-telefoons al langer beschikbaar, maar Apple volgt nu dus het voorbeeld.

Nu kun je al widgets van derden zoals Google Maps en Spotify toevoegen aan je secundaire vergrendelscherm. Niet ondenkbaar dat je die straks ook een plekje op het hoofdvergendelscherm kunt geven.

Android

Ook voor de Android telefoon wordt er straks meer mogelijk op het vergrendelscherm. Techcrunch meldt dat Glance voor Android binnenkort ook komt met nieuwe opties voor je vergrendelscherm. Die worden ontworpen in specifieke thema’s. Bijvoorbeeld een op fitness gericht vergrendelscherm dat specifieke statistieken kan tonen zoals verbrande calorieën en trainingsdoelen. Een nieuws thema zou krantenkoppen kunnen laten zien en een muziekversie kan rondom muziek gebouwd worden.

De strijd om het vergrendelscherm lijkt dus los te barsten, zowel op de iPhone als je Android telefoon. Hoe gebruiksvriendelijk en nuttig het gaat zijn kunnen we dus binnenkort gaan ervaren. Dat wordt nog vechten voor de App aanbieders welke widget de gelockte telefoon gaat halen.