Verkopen smartphones in 2022 laagste in tien jaar

De verkopen van smartphones in 2022 hebben niet kunnen profiteren van de opleving van de economie na Covid en zijn in het vierde kwartaal met 17% gedaald, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2021.

2022 nog erger dan 2021

2021 was al niet het beste jaar voor de smartphone want, maar 2022 blijkt nog erger te zijn. In vergelijking met 2021 lagen de verkopen in 2022 maar liefst 11% lager, over het hele jaar bekeken. In totaal werden er in 2022 “slechts” 1,2 miljard smartphones verkocht. Canalys, een firma die de smartphone-markt analyseert, noemt 2022 “een extreem uitdagend jaar voor alle verkopers”.

Nu bijna iedereen op de wereld een mobieltje heeft, zelfs in de armste landen, zijn de jaren van explosieve groei van de smartphonemarkt voorbij. Dat had sowieso in de jaren voor 2022 een matigende invloed op de groei. Bovendien kwam er natuurlijk nog de wereldwijde covidpandemie overheen. Kortom, de sterren stonden al niet gunstig voor hoge verkopen en het lijkt dat de hoge inflatie van de afgelopen maanden de nekslag is geweest.

Apple en Samsung weer als vanouds op de eerste twee plaatsen

Apple keerde in het vierde kwartaal weer terug naar de traditionele nummer een plaats, met een kwart van de totale markt. Hiermee deed het Amerikaanse bedrijf het beter dan de Koreanen van Samsung. Hun aartsrivaal moest genoegen nemen met de tweede plaats Mogelijk had dit te maken met het uitbrengen van de iPhone 14 vlak daarvoor. Over heel 2023 moest Apple wel de eerste plaats qua verkopen laten aan marktleider Samsung.

De marktanalisten weten dit in het geheel aan economische omstandigheden, maar het kan ook veel te maken hebben met het wat teleurstellende aanbod van Apple, Samsung en enkele andere grote spelers op het gebied van vernieuwende smartphones. Waarschijnlijk hebben veel liefhebbers van Apple het geld in hun zak gehouden, omdat pas aan de, volgens geruchten veel betere, iPhone 15 te besteden. Daarop vestigen smartphoneverkopers hun hoop, met natuurlijk de oplevende vraag uit China.