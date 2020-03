Verrassing: de iPhone 12 Flip [video]

Na het succes van de Samsung Galaxy Z Flip was het wachten op een antwoord...





Inmiddels zien we dat Samsung met de Samsung Galaxy Z Flip een flink succes geboekt heeft en lijkt ook de Motorola Razr Z ondanks schermproblemen haar weg naar het grote publiek te vinden. De vergelijking tussen deze twee vouwbare smartphones lees je hier.

Daarmee lijkt de vouwbare smartphone door te breken. De enige grote telecomreus die we in dit verband nog niet horen is Apple. Groot was dan ook de verbazing toen er ineens een concept opdook van een wel hele mooie vouwbare iPhone, de iPhone 12 Flip.

Al snel bleek het niet te gaan om de nieuwste smartphone van Apple die gelekt was, maar een concept, ontwikkeld door Iskander Utebayev, die met zijn Instagram-account bat.not.bad bekendheid heeft als maker van concept cars. Deze keer besloot hij een uitstapje te maken naar de iPhone en ontwierp zijn idee van een opvouwbare iPhone die hij direct de naam iPhone 12 Z gaf. In dit filmpje zie je het bijzonder mooie eindresultaat.

Hoe bijzonder realistisch zijn creatie was blijkt wel uit de respons van de filmpjes die op YouTube verschijnen. Enerzijds is het opvallend hoe geloofwaardig de smartphone als echt Iphone-prototype wordt gepresenteerd.

Het feit dat filmpjes zoals de onderstaande in no-time viral gaan laat zien dat er in ieder geval veel vraag is naar een vouwbare iPhone.

Het lijkt echter nog jaren te duren voordat we de eerste vouwbare Apple in de winkel ligt, maar wellicht dat deze ontwikkkeling de techgigant in versnelling zet. Men is in ieder geval al druk bezig met de ontwikkeling.