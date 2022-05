Vervelende pop-ups van cookies behoren hiermee tot het verleden!

Ze hoeven je niet langer te irriteren, want wij hebben wat tips om van die vervelende pop-ups van cookies af te komen.

De waarschuwingen hebben het internet getekend sinds de EU ze verplicht heeft gesteld voor de meeste sites. Je blijft ze wegklikken, en je blijft je ergeren. Wetgevers waren begrijpelijkerwijs bezorgd over bedrijven die gebruikers volgen terwijl ze op internet surfen. De meldingen zijn hun poging om onze privacy te beschermen.

Pop-ups van cookies

Iedereen haat ze. Niemand leest ze en sites gebruiken vage patronen om hun voorwaarden te laten accepteren, en de pop-ups maken browsen toch wat minder prettig. Er zijn echter tools die de alomtegenwoordige waarschuwingen van deze trackers blokkeren en omzeilen.

Een van onze favoriete is Super Agent. Deze browserextensie vult automatisch pop-upformulieren voor cookies in. Na het installeren van de extensie kies je welke tracking cookies je wilt accepteren of weigeren. De extensie vult vervolgens automatisch de toestemmingsformulieren in op basis van je voorkeuren. Het bedrijf achter Super Agent zegt zelf ook nooit je gegevens op te slaan. Super Agent is beschikbaar in Chrome, Firefox en Safari.

Een andere toepassing is Consent-O-Matic. Dit systeem hanteert een vergelijkbare benadering als Super Agent. Je kunt de tool programmeren om je toestemmingskeuzes automatisch toe te passen op nieuwe sites. De open-source browserextensie navigeert dan namens jou door de pop-ups, hoewel het niet op elke site werkt. De extensie is uitgevonden door privacy onderzoekers die het beu waren dat bedrijven de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU overtreden.

Nog niet genoeg

Is dit nog niet genoeg? Dan zijn er veel andere tools die iets soortgelijks bieden. Maar de bovenstaande twee zijn behoorlijk effectief. Wil je niet tools van derden gebruiken, dat kan. Je kunt namelijk ook alle cookies blokkeren via je browserinstellingen – hoewel dit veel sitefuncties kan verstoren.

Een andere optie is het installeren van een privacy-first webbrowser zoals Tor, die standaard geen cookies opslaat.