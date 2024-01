Verwachte series en films in februari 2024 op HBO Max

In februari 2024 staan er opnieuw opwindende releases gepland op HBO Max. Wil je weten welke nieuwe series en films je kunt verwachten? Lees dan snel verder voor een overzicht van de verwachte titels!

Tokyo Vice (Seizoen 2)

De eerste spannende release van februari is het tweede seizoen van Tokyo Vice. Dit betreft een waargebeurd verhaal van de Amerikaanse misdaadverslaggever Jake Adelstein. Jake vertrekt eind jaren 90 naar Japan op zoek naar geluk. Jake wordt al snel aangenomen bij een grote invloedrijke krant en begint met het kleine nieuws. Maar als hij in aanraking komt met rechercheur Hiroto Katagiri, verandert heel zijn leven.

Al snel raakt hij bekend met de Japanse onderwereld, de Yakuza. Daar bovenop komt ook nog het verhaal van een Japanse serieverkrachter. Dit maakt Jake een vat vol indrukwekkende verhalen. Tokyo Vice wordt geproduceerd door Micheal Mann. Deze producent, bekend van onder andere The Insider en Miami Vice, wordt ’the master of cool colors’ genoemd. De neonverlichtingen van Tokyo passen perfect bij zijn stijl en maken Tokyo Vice dan ook een spektakelstuk om te zien. Benieuwd wat Jake Adelstein in seizoen twee gaat meemaken? Donderdag 8 februari zal de eerste aflevering op het platform geplaatst worden.

Bekijk hieronder alvast de trailer:

The Regime (Seizoen 1)

Er komt weer een nieuwe HBO miniserie aan met Kate Winslet! The Regime is een Engelstalige serie die uit 6 afleveringen bestaat. Het speelt zich af binnen de muren van een paleis waar een modern, Europees regime heerst. Het regime begint alleen steeds meer te wankelen. Ondanks dat er nog niet veel bekend is over het einde van de serie, vertelt de trailer ons dat de serie vol zit met mysteries en politieke intriges.

Dit is al de derde HBO miniserie waar Kate Winslet in speelt. Eerder speelde ze ook al in Mildred Pierce en Mare of Easttown. Kate Winslet is overigens niet de enige superster in deze serie. Zo zijn onder ander Hugh Grant, Guillaume Gallienne, Danny Webb en Matthias Schoenaerts ook te zijn in The Regime. Ook de regisseurs zijn indrukwekkend, Stephen Frears en Jessica Hobbs hebben onder andere The Crown en The Queen geregisseerd.

Check hier alvast de trailer:

Chasing Flavor With Carla Hall (Seizoen 1)

Carla Hall, voormalig model, bekend chef en auteur van een best-seller, krijgt haar eigen serie. In Chasing Flavor With Carla Hall volgen we haar avontuur om erachter te komen waar de roots liggen van de populaire maaltijden in de Amerikaanse keuken. Waar komt ijs vandaan en wie maakte de eerste ‘hot chicken’. Maar Chasing Flavor gaat over veel meer dan alleen eten. Het gaat over families, het delen van verhalen en over reizen. De serie zal bestaan uit 6 afleveringen van ongeveer een half uur waarin ze afreist naar allerlei delen van de wereld. Zo gaat ze bijvoorbeeld naar Turkije, Italië en Jamaica. Vanaf 1 februari is de serie te zien op HBO Max.

Zie alvast de trailer van deze serie hieronder:

Wonka (Film)

Na Willy Wonka And The Chocolate Factory en Charlie And The Chocolate Factory, is er nu een derde film over het bijzondere leven van Willy Wonka en zijn chocolade. Sinds 13 december is de film te zien in de Nederlandse bioscopen en aangezien HBO Max altijd zo’n 2 maanden later is kunnen we verwachten dat Wonka rond midden februari bij de streamingdienst te zien is.

In deze film volgen we Timothée Chalemet in zijn rol als Willy Wonka. De film speelt zich af voor de verhalen van Charlie And The Chocolate Factory en vertelt het verhaal van hoe Wonka chocolatier is geworden. We willen natuurlijk niet te veel weg geven over het verhaal, maar kunnen wel zeggen dat de film boordevol pakkende liedjes en bijzondere snoepjes zit. Dus ben je benieuwd naar deze film en wil je niet naar de bioscoop. Over een maandje kun je hem bij HBO Max kijken!

Bekijk de trailer van Wonka hier:

Heb je HBO Max al helemaal uitgekeken en ben je toe aan een nieuwe aanbieder van films en series online?



Het aantal streamingdiensten blijft groeien, en het aanbod wordt steeds uitgebreider. We hebben enkele van de meest populaire streamingdiensten op dit moment met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt het voor jou eenvoudiger om een weloverwogen keuze te maken.