Verwachte series en films in februari 2024 op Netflix

Ook in februari 2024 komen er weer spannende dingen aan op Netflix. Benieuwd welke nieuwe verwachte series en films je kan verwachten in februari 2024? Lees dan snel verder.

Avatar: The Last Airbender (Seizoen 1)

Avatar, iedereen kent hem wel. De jongen met de blauwe pijl op zijn hoofd die de wereld moet redden van de Vuur Natie. Avatar was oorspronkelijk een geanimeerde serie van Nickelodeon, maar is ondertussen flink uitgebreid. Videogames, films en nu zelfs ook een live-action serie. In deze serie volgen we Aang, de laatste airbender. Hij is een Avatar, wat betekent dat hij alle vier de elementen kan beheersen. Aang wordt gespeeld door Gordon Cormier, een Canadese tiener.

De originele Avatar serie is al tijden niet meer te zien op televisie. Wel kan je deze serie nog streamen op Netflix. Met deze nieuwe live-action series willen de makers ervoor zorgen dat nieuwe mensen bekend raken met het verhaal van Aang. Het is al eerder geprobeerd om een live-actie serie van het verhaal te maken, maar toen kwamen de visies van de regisseurs en Netflix niet overeen. Gelukkig voor de Avatar fans onder ons: vanaf 22 februari is het eerste seizoen te zien op het platform.

Einstein And The Bomb (film)

Voor de geschiedenis fanaten onder ons heeft Netflix Einstein And The Bomb gemaakt. Deze documentaire gaat over het leven van Albert Einstein: een van de aller slimste mensen die ooit heeft geleefd. Het verhaal gaat onder andere over de relatie tussen Hitler en Einstein, zijn medewerking aan de atoombom en hoe hij gevlucht is uit Nazi Duitsland.

De film wordt geregisseerd door Anthony Philipson en zal zowel archieven als dramatisatie gebruiken om tot een geheel te komen. Voor de liefhebbers van Oppenheimer moet het een fantastische film worden. Je maakt het verhaal namelijk vanuit een andere, unieke hoek mee. Albert Einstein wordt gespeeld door Aiden McArdle, een Ierse acteur die je misschien kunt kennen van Ella Enchanted of The Borderlands. De film zal maandag 19 februari op het platform geplaatst worden.

One Day (Seizoen 1)

One Day is een romantische serie die is gebaseerd op het gelijknamige boek van David Nicholls. Het verhaal gaat over Emma (gespeeld door Ambika Mod) en Dexter (gespeeld door Leo Woodall) die elkaar een dag voordat ze afstuderen ontmoeten. Na een fantastische dag raken ze elkaar uit het oog. Dexter blijft vooral feesten en gebruikt regelmatig verdovende middelen terwijl Emma bezig is met het veranderen van de wereld, zoals ze dat vroeger al wilde. Dexter krijgt problemen, scheidt met zijn vrouw en besluit op zoek te gaan naar Emma, die ondertussen in Parijs woont. Komen de twee weer bij elkaar? Op donderdag 8 februari gaat de serie in première en kan je achter het antwoord komen.

Wat komt er nog meer naar Netflix?

Netflix is niet alleen bezig met het ontwikkelen van eigen films en series en het plaatsen van nieuwe content, ook verschijnen er iedere maand weer oude titels op het platform. Deze hebben eerder op andere platformen als HBO Max of Prime gestaan, maar zijn nu overgekocht door Netflix.

We beginnen met de Dispicable Me filmreeks (films 1, 2 en 3) en de Minions film. Deze zijn vanaf 1 februari te zien op het platform. In deze films volgen we het duivelse meesterbrein Gru en zijn minions in zijn missie om de maan te stelen. Maar wanneer hij drie kleine meisjes ontmoet verandert hij volledig. De Dispicable Me (of Verschrikkelijke Ikke) films zijn een daverend succes geweest toen ze uitkwamen in de Nederlandse bioscopen en zijn binnenkort dus ook te zien op Netflix.

Een andere oude titel die naar Netflix komt is Blade Runner 2049. Het is een spin-off van de populaire film uit de jaren 80. In deze film ontdekt Ryan Gossling een geheim dat voor chaos kan zorgen in de wereld. Daarom gaat hij op zoek naar Harrison Ford, de Blade Runner uit de originele film die na 30 jaar nog steeds vermist is. Blade Runner 2049 staat op dit moment wel al op Netflix, maar is nog niet te zien in Nederland. Hier komt donderdag 1 februari verandering in.

