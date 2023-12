Verwachte series en films in januari 2024 op HBO Max

In januari worden er weer nieuwe films en series toegevoegd aan HBO Max. Hoewel nog niet alle details zijn onthuld, zijn er al enkele veelbelovende titels die de moeite waard lijken. Welke onze favorieten zijn, lees je in dit artikel.

Star Trek (film reeks)

Star Trek, een echte hoeksteen in de wereld van sciencefiction, boeit al generaties lang kijkers met zijn gedurfde verhalen en innovatieve kijk op de toekomst. De serie films staat bekend om zijn avonturen door de ruimte en de ontmoetingen met nieuwe beschavingen. Star Trek gaat, net als Star Wars, dus over het leven in de ruimte. In tegenstelling tot Star Wars, wat zich in een sterrenstelsel hier ver vandaan afspeelt, is Star Trek pure sciencefiction, een beeld van hoe onze toekomst er misschien uit zou zien.

De films van Star Trek zijn al heel lang geleden uitgekomen en draaien dus al lang niet meer in de bios. Per 1 januari is het mogelijk om deze klassieke films te kijken op HBO Max.

Bekijk hieronder alvast de trailer:

True Detective (seizoen 4)

Naast dat er oudere films en series op HBO Max worden geplaatst, komen er ook nieuwe dingen bij. Zo krijgen we het vierde seizoen van True Detective, een van de beste detective series die ooit is gemaakt. In dit seizoen volgen we Liz Danvers en Evangeline Navarro naar een kleine stad in Alaska. Hier zijn namelijk 8 mannen verdwenen die bij een onderzoeksstation in de buurt van het stadje werkten.

Net als in de eerdere seizoenen gaan er twee rechercheurs op zoek naar de waarheid achter de mysteries waarvoor ze ingezet worden. Wat deze serie zo uniek maakt, is dat er ieder seizoen nieuwe acteurs gebruikt worden en er een nieuwe zaak wordt uitgelicht. Het zijn als het ware allemaal aparte series. De eerste aflevering van dit seizoen zal 14 januari op HBO geplaatst worden. Vervolgens kan je elke week een aflevering erbij verwachten op het platform.

Check hier alvast de trailer:

The Curious Case of Natalia Grace (seizoen 2)

Onze laatste favoriete release voor het nieuwe jaar is het tweede seizoen van The Curious Case of Natalia Grace. Het eerste seizoen is eerder dit jaar uitgekomen en kreeg meteen enorm veel aandacht. Wij zijn dus heel benieuwd wat het nieuwe seizoen ons gaat bieden. The Curious Case of Natalia Grace is een documentaire over het Oekraïense weesmeisje Natalia Grace, die op haar 6e geadopteerd werd door een gezin in Indiana.

Er werd geloofd dat Natalia een zeldzame botziekte had waardoor haar groei beperkt was. Nadat de Barnetts (haar adoptieouders) Natalia een tijdje in huis hadden, begonnen ze steeds meer te twijfelen of Natalia niet gewoon een volwassen vrouw was. Volgens de Barnetts heeft Natalia meerdere pogingen gedaan om hen neer te steken en te vergiftigen. In het eerste seizoen hebben we het verhaal meegekregen vanuit Micheal Barnett, de adoptie vader. Seizoen twee moet ons het perspectief van Natalia bieden. Wat heeft zij er over te vertellen? De eerste aflevering van seizoen 2 is vanaf 5 januari te zien op HBO Max.

Zie alvast de trailer van deze serie hieronder:

