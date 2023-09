Verwachte series in oktober op HBO Max

Goed nieuws voor liefhebbers van het streamingplatform HBO Max. Er komen weer een aantal nieuwe films en series aan die in de loop van oktober op het platform geplaatst gaan worden. Nog niet alles is bekend, maar er zitten nu toch al een aantal kanshebbers bij die het heel goed gaan doen vanaf het moment dat ze uitkomen. Lees in dit artikel alles over onze favoriete series die je vanaf deze maand kunt streamen op HBO Max.

Our Flag Means Death (seizoen 2)

Our Flag Means Death is een grappige piratenserie die is gebaseerd op een echt verhaal. Het verhaal speelt zich af in het begin van de 18e eeuw. In deze tijd waren er nog veel piraten. In tegenstelling tot de andere piraten wordt Stede Bonnet, het hoofdpersonage uit deze serie, een nette piraat.

Het eerste seizoen kwam begin vorig jaar uit en werd meteen goed ontvangen. Dit kwam mede doordat Taika Waititi, bekend van onder andere Thor, erin speelde. Maar ook andere grote namen als Rhys Darby en Joel Fry spelen in deze komedieserie. Vanaf donderdag 8 oktober is het tweede seizoen te zien op HBO Max. Seizoen 1 nog niet gezien? Begin dan nu met kijken, dan kun je meteen door met het tweede seizoen.

Bekijk hieronder alvast de trailer:

Heb je nog geen abonnement op HBO Max?

Rick and Morty (seizoen 7)

Rick and Morty, één van de meest bekende animatie series die er op dit moment is, komt met een nieuw seizoen. Vanaf maandag 16 oktober is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen te zien op HBO Max. Liefhebbers van de show hebben meer dan een jaar moeten wachten op het nieuwe seizoen.

Het gaat wel een beetje anders zijn. Er zijn namelijk twee nieuwe stemacteurs: één voor beide hoofdrolpersonages. Voorheen sprak Justin Roiland, maker van het populaire programma, zowel de stem van Rick als van Morty in. Na een aantal serieuze klachten van grensoverschrijdend gedrag besloot hij afscheid te nemen van het programma. Wie de stemmen precies gaan inspreken is nog onbekend. De namen van de stemacteurs blijven nog onbekend tot het nieuwe seizoen echt uitkomt. Het ziet er dus naar uit dat we hier maandag 16 oktober achter gaan komen.

Check hier alvast de trailer:

The Gilded Age (seizoen 2)

Onze laatste favoriete release voor de maand oktober is het tweede seizoen van The Gilded Age. Deze serie speelt zich af in de Gouden Eeuw. Marian Brook, een jonge weesdochter, is in het eerste seizoen ingetrokken bij haar strenge tantes in New York City. Hier krijgt ze te maken met de nieuwe rijke mensen in de stad. De familie van Brook vinden het maar niks dat deze groep ook tot de high society willen behoren.

In seizoen twee van dit kostuumdrama zijn we onder andere hoe Bertha Russells hoort dat ze is afgewezen bij de Academy of Music en gaat George Russell zijn eigen strijd aan tegen een groeiende vakbond. The Gilded Age wordt ook wel het Amerikaanse broertje van Downtown Abby genoemd. Voor alle fans van de Britse hitserie is het echt een aanrader. We moeten nog heel even wachten, maar maandag 30 oktober zal ook het tweede seizoen van The Gilded Age uitkomen.

Zie alvast de trailer van deze serie hieronder:

Heb je HBO Max al helemaal uitgekeken en ben je toe aan een nieuwe aanbieder van films en series online?

Omdat er tegenwoordig zoveel aanbieders zijn in de streamingmarkt, is het soms lastig om een goede keuze te maken welke het beste bij je past. Wij helpen je graag op weg!