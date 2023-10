Verwachte series op Prime Video in november 2023

Goed nieuws voor liefhebbers van het streamingplatform Prime Video. Er staan weer een aantal nieuwe series op het punt om op het platform te verschijnen. In dit artikel lees je alles over onze favoriete series die je vanaf november kunt streamen op Prime Video.

Invincible (seizoen 2)

Gebaseerd op een stripboek van Robert Kirkman, Cory Walker en Ryan Ottley, draait Invincible om de 18-jarige Mark Grayson, een doodnormale tiener. Behalve dan dat zijn vader Omni-Man de machtigste superheld op de planeet is, of was. Op zijn 17de krijgt Mark zijn eigen superkrachten, wat grote veranderingen in zijn leven teweegbrengt. Hierbij krijgt hij hulp van Omni-Man om te leren omgaan met zijn krachten.

Mark is nog steeds aan het herstellen van het verraad van Nolan in het eerste seizoen en worstelt om zijn leven opnieuw op te bouwen. Tijdens deze moeilijke periode wordt Mark geconfronteerd met tal van nieuwe bedreigingen, waarbij hij zijn grootste angst onder ogen moet zien. Hij begint namelijk op zijn vader te lijken.

Seizoen 2 van Invincible kun je streamen vanaf 3 november. Check hier alvast de trailer:



007: Road to a Million (seizoen 1)

Het is eindelijk zover voor James Bond-fans: er komt een nieuwe avontuurlijke spelshow met ster Brian Cox. In “007: Road to a Million” worden negen duo’s gevolgd die op een wereldwijd avontuur worden gestuurd. Tijdens dit avontuur worden ze geconfronteerd met een reeks Bond-geïnspireerde uitdagingen, met als doel de hoofdprijs van 1 miljoen pond te winnen.

Brian Cox heeft de leiding en bepaalt waar de negen duo’s naartoe gaan, wat ze doen en welke vragen ze krijgen. In totaal moeten de duo’s tien vragen beantwoorden die verspreid zijn over de wereld om de jackpot te winnen. Dat klinkt eenvoudig, maar de duo’s zullen deze vragen moeten beantwoorden onder zeer uitdagende omstandigheden.

De duo’s zullen zware, op Bond geïnspireerde uitdagingen aangaan, wat een zware belasting zal zijn voor zowel hun fysieke als mentale kracht. Ze moeten zichzelf en hun teamgenoot tot het uiterste drijven om het geldbedrag te winnen. Elke vraag heeft een toenemend geldbedrag dat ze ontvangen wanneer ze deze correct beantwoorden. Toch is het belangrijk op te merken dat de moeilijkheidsgraad hoog is. Als ze een vraag fout beantwoorden, eindigt hun reis per direct.

007: Road to a Million kun je streamen vanaf 10 november. Check hier alvast de trailer:

Twin love (seizoen 1)

Prime Video brengt een nieuwe reality-datingshow naar hun platform genaamd “Twin Love.” De show is een sociaal experiment dat het liefdesleven van eeneiige tweelingen onderzoekt. Gedurende het seizoen worden er 10 sets van tweelingen opgesplitst en geplaatst in twee huizen, wat resulteert in twee identieke groepen. Deze groepen zullen een unieke en meeslepende zoektocht naar ware liefde beginnen.

Terwijl de tweelingen gescheiden zijn, begint het onderzoek om te achterhalen of hun romantische verlangens overeenkomen met die van hun identieke tweeling. Zullen ze identieke partners kiezen of zal hun keuze drastisch veranderen? Met dubbel zoveel plezier en drama zal de serie een frisse kijk bieden op het genre van reality-datingshows.

Twin love kun je streamen vanaf 17 november. Check hier alvast de trailer:

